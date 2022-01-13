Россиянин заказал ограбление жены, чтобы стать героем и избежать развода

Биробиджанец заказал ограбление жены, чтобы стать героем и избежать развода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что делать, если молодая, хорошенькая супруга вдруг подает на развод? Ты – состоятельный и успешный мужчина, со всех сторон приятен и хорош. Но удержать пассию не удается ни уговорами, ни подарками.

Житель Биробиджана, что в Еврейской автономной области, решил, что спасти брак может только настоящий подвиг. Вот только ждать подходящих обстоятельств было некогда – драконы перевелись, бандиты в наши дни редко нападают на красавиц… Поэтому условия для геройства пришлось создавать самому. Набрав номерок «сомнительных друзей», отчаявшийся муж попросил их напасть на одну очаровательную леди…

ОГРАБИЛИ И ИЗБИЛИ

Рождественский вечер 7 января только подтверждал опасения супруга. Красавица-жена не захотела остаться на семейный ужин и празднество. Вместо этого девушка собиралась укатить в уютную компанию друзей. Но «геройский» план уже был готов к исполнению.

Когда молодая жена вышла из дома, чтобы дождаться такси, на нее вероломно напали. Двое бугаёв не церемонились с красоткой.

- Они не просто отобрали у нее сумочку, где лежали две тысячи рублей и телефон. Её начали жестоко избивать. Девушка упала на землю и ее пинали, - рассказала «Комсомолке» Оксана Ткачева, начальник отделения информации и общественных связей УМВД по Еврейской автономной области.

Трофеи хулиганы, по предварительной договоренности с супругом, оставили при себе. И пустились наутек. Несчастной девушке ничего не оставалось, как обратиться за помощью к супругу. Который, проявляя лучшие мужские качества, бросился в погоню за преступниками в ночи…

Правда, до Супермена отчаявшемуся жениху было далеко. Догнать и сдать своих подельников он не мог. Поэтому, вернувшись с пустыми руками, клялся во что бы то ни стало отыскать нападавших.

Возможно, по плану «героя», ему должны были вернуть сумочку и вещи, как доказательства того, что он все-таки добрался до преступников. И подвиг был бы завершен. Но реальность оказалась куда прозаичнее: нападение увидела случайная прохожая. Она достаточно четко запомнила бандитов и дословно описала их прибывшим на место полицейским.

ХОТЕЛ ПРИМЕРИТЬ КОСТЮМ ГЕРОЯ

Найти преступников оказалось несложно. У одного из них уже была судимость, а значит и внешность его была зафиксирована в полицейской базе данных. После непродолжительных поисков, были задержаны двое молодых людей 2000 года.

Те даже не попытались соврать, и выдали все сотрудникам полиции, как на духу. Сказали, что на ограбление их подтолкнул супруг пострадавшей. Мужчину задержали вслед за хулиганами. В такой ситуации отпираться было бессмысленно – лжегерой показания, что действительно организовал преступление, чтобы попытаться остановить бракоразводный процесс.

- Сначала было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 161 «Грабеж» в отношении граждан, которые совершили нападение. Но когда они объяснили, что заказчиком этого криминального мероприятия является муж, начали рассматривать версию с предварительным сговором. Следственные действия начались и в отношении мужа пострадавшей. Пока все очень свежее, прорабатываются все версии. Мужчина задержан и находится в изоляторе, - добавила Оксана Ткачева.

«ПЛАН МОГ СРАБОТАТЬ»

Примечательно, что семья 31-летних супругов со стороны выглядела счастливой и гармоничной. Супруги воспитывают двух детей, на учетах нигде не состоят, оба работают в госструктурах. Почему именно такой план возник у главы семьи попытался объяснить «КП» ведущий программы «Телефон доверия», психолог Сергей Аракелян:

«В общей формуле, его план мог бы сработать. Героический поступок со стороны мужчины зачастую располагает сердце женщины к нему. Но так происходит не всегда. Все зависит от того, какой эмоциональный груз накопился в их отношениях к тому моменту. Вполне возможно, что девушка уже настолько отказалась от мыслей о них, о совместной жизни и будущем, что ничего изменить уже было нельзя.

С другой стороны, потепление возможно. Один из паттерных, внутренних механизмов для женщин, это когда мужчина ее спасает. Конечно, после этого девушку начинает «тянуть» к герою.

Но вот тот факт, что он дал ее избить, очевидно, причинить ей физический вред, это уже больше месть. Это говорит о том, что у них накопилось очень много боли друг к другу. В этом смысле можно сказать, что тот, кто причиняет боль – больной человек. Но больной только в том плане, что у него много боли внутри».

Сейчас судьба подозреваемого в руках его супруги. Специалисты пока не могут делать прогнозы, так как в случаях с супружескими конфликтами ситуация может быть урегулирована. Пережившая нападение девушка находится в подавленном состоянии, ведь она пережила не только шок, но и предательство близкого человека.

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