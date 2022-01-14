Омикрон наступает: к пятой волне коронавируса готовятся в Хабаровском крае

Мобилизация медиков проходит в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Становится очевидно, что новая волна ковида не за горами, и придет она со штаммом «Омикрон», который уже подбирается к Дальнему Востоку.

- Сейчас статистика по коронавирусу в Хабаровском крае на спаде, благодаря ограничительным мероприятиям, проводимым в регионе ранее. Однако ввиду того, что по России показатели уже начали расти, в ближайшие две-три недели эта волна дойдет и до нас, - рассказала «КП»-Хабаровск» Юлия Тагнер, пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края.

На еженедельном оперштабе в правительстве края уже обсудили те меры, которые необходимо принять, чтобы выстоять перед пятой волной коронавируса. На данный момент в Хабаровском крае свободно 839 коек. Зампред правительства края Евгений Никонов поручил проработать вопрос о расширении коечного фонда в регионе. Кроме того, начали проводить мобилизацию медиков. Всех врачей обязали пройти ревакцинацию, если с момента последней прививки от коронавируса прошло полгода. Помимо этого, при необходимости за помощью планируют обращаться в мединститут, студентов также могут задействовать для работы в больницах.

Что касается перевода сотрудников на работу из дома – этот вопрос еще не обсуждался, но вполне возможно, что такие меры потребуются.

- Удаленка и ограничительные мероприятия обсуждаются в рамках оперативного штаба. На этой неделе пока об этом речи не шло, но такие штабы проходят каждую среду. При росте заболеваемости в крае возможно, что такие меры потребуются, - рассказала Юлия Тагнер.

Все меры поддержки граждан, проходящих лечение от коронавируса, сохранятся. На амбулаторном этапе лечения лекарства будут выдаваться в полном объеме, в больницах также продолжат лечить всех, кому требуется госпитализация.

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