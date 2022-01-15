В Магаданской области восемь рыбаков понесло в открытое море на отколовшейся льдине

Спасатели сразу выехали на место происшествия. Фото: Социальные сети

В Магаданской области 15 января в районе села Балаганное откололась льдина с рыбаками и их автомобилями. Восемь человек и две машины понесло в открытое море из-за сильного ветра. Выбраться самостоятельно возможности у людей не было.

- К месту происшествия сразу выехали спасатели на аэролодке и сотрудники поисково-спасательного отряда на лодке. Также, из Хабаровска готовился к вылету вертолет Ми-8 со спасателями на борту, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Чтобы добраться в село Балаганное спасателям нужно были преодолеть расстояние в 120 километров. К спасательной операции подключились местные жители и сотрудники отдельного поста ПЧ-10 областного Пожарно-спасательного центра из села Балаганное. На лодках они добрались до льдины и пересадили рыбаков в плавсредства. Медицинская помощь спасенным людям не понадобилась.

В спасательной операции участвовали 16 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

Рыбаков-экстремалов нередко приходится спасать из опасных ситуаций. В новогоднюю ночь четыре любителя рыбалки могли замерзнуть насмерть в Хабаровском крае. На микроавтобусе они выехали на лед пролива Невельского и собирались начать ловить рыбу.

Началась сильная метель. Тогда мужчины решили переждать непогоду в своем автомобиле, но техника не выдержала холода и отказала. Тогда и потребовалась помощь спасателей. Шансов на спасение было мало, но мужчинам повезло. Один из рыбаков, несмотря на устойчивую связь, смог дозвониться на «112».

Спасатели призывают не рисковать своими жизнями и соблюдать требования безопасности.