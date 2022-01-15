В Еврейской автономной области одинокий медведь попал в поле зрения фотоловушки

Мишка помечает свою территорию Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

В сети появились новые кадры, снятые фотоловушкой в Еврейской автономной области. На снимке, датированном 5 октября прошлого года, медведь чешет свою спинку об дерево. Фотографию опубликовали в Telegram-канале центра «Амурский тигр» 14 января.

Как ранее рассказал специалист, мишки таким образом помечают свою территорию. Когда они трутся телом об деревья, на коре остается их запах. Другие особи, понюхавшие эти деревья, сразу понимают, что эта территория уже занята.

12 января центр «Амурский тигр» опубликовал видео, также из Еврейской автономной области. Фотоловушка запечатлела, как одинокий медведь гуляет по лесу 18 ноября, и, судя по всему, не торопится уходить в спячку. На кадрах мишка нюхает дерево, вероятно, пытаясь понять, занята территория или свободна.

Взволнованные пользователи удивились, что косолапый в ноябре до сих пор не спал. Подписчики оставили вопросительные комментарии. Ситуацию прокомментировала пресс-служба центра «Амурский тигр».

- Уход медведей в спячку зависит от среднесуточных температур, снежного покрова, наличия корма и других факторов. Все это имеет значение в совокупности, а не по отдельности. Просто наступление календарной зимы или выпавший снег не гонят медведя резко спать. Все должно вместе сложиться, - рассказали в центре «Амурский тигр».

На сегодняшний день, пока неизвестно ушел ли медведь в спячку или до сих пор одиноко гуляет по лесу в Еврейской автономной области.