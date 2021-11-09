Чешутся и обнимаются с деревом: мишки из ЕАО снова попали на видео за любимым занятием

Деревья для «почеласок» медведи выбирают не просто так. Фото: скриншот с видео

В лесу Еврейской автономной области медведи облюбовали одно из деревьев, об которое они с большим удовольствием трутся спинами, нюхают и хватают его лапами, будто пытаясь обнять. Видео было записано на фотоловушку центра «Амурский тигр». Такое поведение косолапых обусловлено их природными инстинктами. Деревья для «почеласок» медведи выбирают не просто так.

- Это связано с тем, что животные помечают территорию. Когда медведь трется об дерево, он оставляет на коре свой запах. Это сигнал другим особям, что территория занята, способ обозначить свое присутствие. Медведи выбирают для этих целей меточные деревья, которые растут выше других, - рассказал «КП-Хабаровск» Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края.

Также специалист рассказал, когда в 2021 году медведи будут ложиться в спячку.

- Медведи отправляются в спячку, как только почуют, что время пришло. Это происходит, когда устанавливаются устойчивые морозы и выпадает достаточно осадков. Медведи ложатся в берлогу под снег, следы за собой заметают. Животные сами регулирует этот процесс, - добавил эксперт.

Кроме того, Юрий Колпак отметил, что люди стали сами активнее фиксировать диких животных на телефон, отчего создается впечатление, что больше диких зверей выходят к населенным пунктам. Также это связано с активным освоением лесов, вторжением человека в естественную среду обитания медведей и тигров.

Напомним, ранее «Комсомолка» уже писала об этом забавном феномене с другим «волшебным» деревом, которое стало талисманом для «почеласок» не только косолапых, но и других обитателей тайги. Оно тоже находилось в ЕАО. По счастливой случайности, напротив именно этого дерева установили фотоловушку, которая и зафиксировала все визиты животных.

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