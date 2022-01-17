«Я тебе как дочке погадаю»: хабаровская «ведьма» снимала порчу через проклятое золото, а возвращала камни в газете

67-летняя дама с театрально выпученными глазами стала импульсивно рассказывать юной хабаровчанке о нависшей беде Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Сколько прогрессу не идти вперед, а вера в магию, сглазы и колдовство никуда не исчезли из российской действительности. Псевдоэкстрасенсы поуспешнее вытворяют чудеса по тв, жулики поменьше выискивают доверчивых людей на улицах. На страшные предсказания последней «ворожеи» попались несколько хабаровчанок, отдавших драгоценности за очищение от кармической скверны.

ОБРЯД НАИВНОСТИ

Студентка Ольга (имя изменено - прим. ред.) шла в магазин за покупками, когда девушку окликнула неизвестная. 67-летняя дама с театрально выпученными от страха глазами стала импульсивно рассказывать юной хабаровчанке о нависшей беде и страшном проклятии. «Вас нужно спасать!» - приговаривала женщина. Словно завороженная Ольга впитывала каждое слово «чародейки», перепугалась и поверила в порчу, наведенную завистниками.

Чары не помогли лжецелительнице скрыться от правосудия Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Женщина меня каким-то образом остановила, практически за руку схватила, говорит: «Не, девочка, давай я тебе как дочке погадаю бесплатно». Она сказала, что все те украшения, которые находятся на мне, приносят только зло. Предложила пройтись и провести обряд очищения. Я согласилась, - рассказала Ольга.

Несколько жутких предсказаний, пару пасов руками и девушка уже снимала с себя драгоценности. Проклятое золото необходимо было обезвредить, для этого не нужен был отряд боевых магов, достаточно простой газеты. В руках «потомственной целительницы» оказались сережки, цепочки с кулоном и кольцо, подаренные Ольге заботливыми родителями.

- Золотые украшения женщина положила себе в газету, завернула и положила мне его в свитер. Далее мы еще раз прошли по улице. Она сказала, чтобы я ни в коем случае этот сверток не вынимала, иначе обряд не сработает, - поделилась потерпевшая студентка.

В руках «целительницы» оказались сережки, цепочки с кулоном и кольцо Фото: Оперативная съемка

Как по взмаху волшебной палочки, «колдунья» растворилась, а Ольга осталась одна в недоумении и с газетным свертком в свитере. Когда морок с околдованной студентки сошел, пришло осознание: «Украшения «гадалка» не вернула».

ЧУДЕСА ОБМАНА

Девушка оказалась права: внутри газеты лежали мелкие камни, а украшений на 36 тысяч рублей и след простыл. Обобранная студентка пошла за справедливостью к мирским полицейским. Оказалось, что «ведьма» провела не одного прохожего рассказами о порче и прочей мистики. В активе чувствительной к тонким материям пенсионерки уже была как минимум одна обманутая дама, аналогичным образом оставшаяся без обручального кольца за 20 тысяч рублей.

Внутри газеты лежали мелкие камни Фото: Оперативная съемка

Чары не помогли лжецелительнице скрыться от правосудия. Псевдоколдунья оказалась уроженкой Забайкалья с криминальным прошлым: в 2017 году ее приговорили к трем годам условно за девять эпизодов мошенничеств. Во время обыска в квартире обнаружили газетные свертки с камнями и часть украшений Ольги, которые вернули владелице. Остальные проклятые драгоценности «ведьма» сдала в ломбард, а деньги потратила.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии.

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