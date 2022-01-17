Кладбища нераспроданных елок обнаружили в нескольких районах Хабаровска

Печальные итоги новогодних праздников - тысячи деревьев погубили впустую. Фото: скриншот с видео

Новый год – это не только радость, веселье, вкусные блюда и длинные выходные, а также тысячи загубленных елок, которые после завершения праздников просто выкидываются на помойку и остаются гнить, сваленными в кучи. Также остается много нераспроданных елок, которые сваливаются в одно место. И так происходит каждый год. Как раз одну из таких свалок обнаружили в Краснофлотском районе Хабаровска, неподалеку от завода «Балтика».

ВРЕДНАЯ НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ?

Еще два найденных елочных кладбища находятся в Тополево и Южном районе Хабаровска. Возможно, где-то еще есть.

- Туда отправились наши специалисты. В Хабаровске уже выявлено несколько мест, где в больших объемах свалены елки. Это непроданные деревья, которые просто сваливают в кучу. Чтобы решить проблему, нужно сделать нормальную систему утилизации отходов. Речь идет о мульчировании, изготовлении удобрений для почв. Будем в ближайшее время поднимать вопрос перед властями, чтобы сделать в городе компостную площадку для растительных отходов, - рассказал «КП-Хабаровск» Владимир Сидоров, председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийского общества охраны природы».

По заявлению эколога, много вложений создание подобной площадки не потребует. Достаточно будет закупить пару измельчительных станков (шредеров). Однако пока власти не торопятся решить проблему. Также в переработке может помочь «Водоканал». Для решения этой проблемы необходимо создать законодательную базу и выделить необходимый бюджет.

В Хабаровске очень много и других древесных отходов от различных фабрик и предприятий, работающих с деревом.

- Это еще и этический вопрос. Раньше, насколько я знаю, продавцы делали скидку. Если не получалось продать по изначальной цене. Елок потом не сильно много оставалось. А тут видимо жадность свое берет. Однако время сейчас уже другое и все больше людей покупают искусственные, а не живые ели. Жители вообще очень сильно возмущены тем, что деревья так впустую порубили и бросили. Осознанность, это хороший признак, но что-то с этой новогодней традицией нужно делать. Также мы попробуем найти виновников свалки и привлечь их ответственности.

Пост в Instagram с видом елочных свалок обратил на себе внимание хабаровчан и вызвал бурную дискуссию в комментариях. Люди возмущались сложившиеся ситуации, предлагали свои решения проблемы, порой достаточно оригинальные.

- Пора формировать культуру осознания ценности жизни и ели в том числе. У меня был опыт в работе с детьми. Придумала сказку о деревце, которое умирало под радостные крики и восторг детей. Дети потом рыдали. Может это жестоко, но радоваться празднику у мертвого дерева моветон! - высказала свое мнение пользователь под ником mazuruliia.

ЗООСАД ПРИНИМАЕТ ЕЛКИ

Также некоторые пользователи в комментариях указывали про Зоосад Сысоева, который может принять ели для животных. И это оказалось правдой. Елки принимаются и это бесплатно.

- Как правило, елки от народа идут на переработку в вольеры в виде подстилки или на удобрения, но не корм. Для этих целей мы принимаем только свежую хвою от предпринимателей. У нас есть специальный перемалывающий аппарат, который делает древесную стружку. В последние два года отмечается тенденция, что жители все больше живым елям предпочитают искусственные, либо довольствуются ветками. Возможно, это еще связано с высокой стоимостью живых елей. Поэтому привозят мало. Я слышала про свалки елок и на мой взгляд это полнейшая безответственность, - рассказала «Комсомолке» Алина Таенкова, научный сотрудник зоосада «Приамурский» имени В. П. Сысоева.

В прошлом году предприниматели, по словам Алины Таенковой сами активно привозили нераспроданные елки, либо на место выезжал грузовик и забирал деревья.

Отметим, что елки зоосад «Приамурский» принимает только до 31 января. Центр работает до 18:00. Даже если зоосад закрыт, то можно оставить елку у входа, сотрудники заберут ее позже. Также можно позвонить в администрацию зоосада по номеру: 32-45-40, чтобы решить вопрос с транспортировкой. При этом важно, в каком состоянии находятся ели.

Напомним, ранее в Центральном и Индустриальном районах Хабаровска жители начали активно жаловаться на задымление в различные профильные ведомства. У горожан дым вызывал головокружение, кашель, головные боли и плохое самочувствие. Экологи обратили внимание на проблему, провели замеры воздуха и сделали вывод о том, что во всем виноваты частный сектор и недобросовестные предприятия, которые жгут вредные отходы вроде пластика и отработанных масел. Пару таких компаний уже выявили.