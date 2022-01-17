«Терминал» по-магадански: застрявший в аэропорту повар из Хабаровска теперь не намерен возвращаться домой

Виталий Библеев рассказал, что был вынужден спать на лавочке в зале ожидания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год у хабаровчанина Виталия Библеева начался необычно: вместо того, чтобы поедать оливье и пить шампанское в компании родных и друзей, мужчина просидел 12 дней без работы на Чукотке, а затем застрял на трое суток в магаданском аэропорту… Но нет худа без добра.

А НАЧИНАЛОСЬ ТАК КРАСИВО

37-летнему повару Виталию Библееву под новый год предложили работу на месторождении «Двойное» на Чукотке. Работодатель - компания «Арктик Кейтеринг Сервис», обслуживающая золотодобывающий участок - наняла хабаровчанина на должность су-шефа на кухне.

26 декабря повар улетел с пересадкой через Магадан на Чукотку и уже на следующий день принялся за дело. Но коллектив принял новичка холодно - за три дня Виталий насчитал несколько случаев нарушения СанПина, о чем спешил докладывать вышестоящему руководству. Чукотский коллектив, в свою очередь, стал пакостить жалобщику и периодически отключал свет на кухне.

- Менеджер компании заявил мне, что должность су-шефа не соответствует должности специалиста, а соответствует должности разнорабочего, - рассказал «КП» - Хабаровск» Виталий Библеев.

Терпеть сил не осталось, так что Виталий подал заявление на увольнение и засобирался домой в полной уверенности, что компания за свой счет доставит его обратно в Хабаровск, но у работодателя было другое мнение на этот счет.

- С 30 декабря 2021 года по 12 января 2022 года я просидел на участке, меня сначала отказывались вывозить, а после того, как согласились, дважды снимали с рейса. Неоднократно обращался на телефон доверия МВД Москвы. По данным обращениям до сих пор идут разбирательства.

На Чукотке у повара был свой номер, оплаченный компанией на время работы, где он просидел 12 дней.

РОБИНЗОН КРУЗО

12 января после долгих переговоров с компанией Виталия все-таки согласились привезти домой. Лететь предстояло, как и на Чукотку, с пересадкой в Магадане. Но уже в аэропорту «Сокол» хабаровчанин понял, что его кинули - билета на рейс до Хабаровска ему никто не купил.

У повара на карте оставалось 15 тысяч рублей, но как раз в это время подошел срок списания в счет алиментов (у него двое маленьких детей). Так Виталий остался в аэропорту без гроша в кармане - денег не было не то, что на билет, даже на горячий ужин. Питался шоколадками и печеньками, спал на лавочках в зале ожидания. Дома из близких осталась лишь мама, но тревожить ее мужчина не хотел, все-таки уже пожилая, зачем волновать.

- Я чувствовал себя Робинзоном Крузо. Как будто я один на необитаемом острове и отрезан от мира.

Зато теперь у повара была уйма времени навести справки о своем бывшем работодателе.

- Я начал искать отзывы об этой компании, они в основном негативные, причем такие, наболевшие: «Кидают, обманывают, мало платят».

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

Хабаровчанин жаловался куда только мог, но в любой инстанции ему отвечали стандартно: «Нужно десять рабочих дней на рассмотрение вашего заявления». Тогда повар рассказал свою историю СМИ, и понеслось...

После публикации материалов про повара, оказавшегося на месте героя Тома Хэнкса из фильма «Терминал», помощь не заставила себя долго ждать. 14 января ближе к ночи неравнодушные магаданцы забрали Виталия к себе.

- Я не ожидал такого. Когда обо мне узнали, по Магадану пустили клич, люди хотели собирать мне деньги на билет. Самые активные решили приехать и убедиться лично, что эта история - правда. Они приехали в десятом часу ночи по холоду, проделав огромный путь от дома и забрали меня к себе. Привезли домой, накормили, дали помыться, постирать вещи, высушили одежду, уложили спать. Отнеслись ко мне так, как будто я им родной человек. Я давно такого не видел, и очень им благодарен за все. И, представляете, с 30 декабря это был первый раз, когда я поел горячую пищу, - рассказал Виталий Библеев.

Публикации в СМИ и соцсетях растормошили и бывшего работодателя - повару позвонили из компании и сообщили, что все же купили ему билет до Хабаровска. Каково, вероятно, было их удивление, когда Виталий ответил: «Я никуда не полечу, я нашел работу в Магадане». Оказывается, о поваре прочитали не только неравнодушные горожане, но и потенциальные наниматели, засыпавшие хабаровчанина предложениями о работе. Одно из них он принял, так что теперь поедет поваром на вахту в Магаданскую область.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Бюрократическая машина все же закрутилась и после обращений самого Виталия, и после многочисленных публикаций в СМИ. Так что оценку действиям компании дадут правоохранительные органы.

- Мы организовали проверку по результатам мониторинга СМИ. Направили информацию в государственную инспекцию труда в Москву, так как компания «Арктик Кейтеринг Сервис» зарегистрирована там. Поскольку с рейса два раза его снимали в Певеке, эта информация направлена магаданскому транспортному прокурору. А по тем сообщениям, что нарушались нормы СанПина, эта информация направлена в управление Роспотребнадзора Чукотского округа, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Паскова, старший помощник прокурора Чукотского автономного округа по взаимодействию со СМИ и общественностью.

Теперь остается надеяться, что Виталий Библеев сможет проявить себя на новой должности и больше не окажется в подобной ситуации. Дальнейшим выяснением обстоятельств будут заниматься уполномоченные органы, которые смогут пролить свет на то, кто прав, а кто виноват в том, что хабаровчанин оказался без работы и отрезан от внешнего мира на столь долгий срок.

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