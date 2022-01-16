Хабаровчанин рассказал, что вынужден был несколько дней жить в аэропорту Магадана

По словам мужчины, его бросили в Магадане, не доставив до Хабаровска Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Хабаровска рассказал, что был вынужден несколько дней жить в аэропорту Магадана. Такая ситуация произошла по вине работодателя, который не оплачивал работнику билет до дома. Героем «”Терминала” по-дальневосточному» оказался повар Виталий Библеев, работавший вахтовым методом на месторождении «Двойное» на Чукотке.

Мужчина рассказал, что работодатель обманул его при устройстве на работу. Ему обещали должность су-шефа, но в итоге его статус на предприятии был не выше разнорабочего. Кроме того, по словам мужчины, условия труда не соответствовали заявленным. На рабочем месте нарушались нормы СанПина. За то, что су-шеф фиксировал такие нарушения, другие сотрудники создавали ему помехи в работе, например отключали свет на рабочем месте. Виталий Библеев отработал три дня, после чего написал заявление об увольнении. С 30 декабря его не отправляли домой и дважды снимали с рейсов. 12 января его все-таки привезли в Магадан, где попросту бросили в аэропорту, не доставив до точки сбора. По словам мужчины, работодатель вышел с ним на связь только сейчас и сообщил, что готов отправить повара домой в Хабаровск.

Выяснением обстоятельств произошедшего будут заниматься сотрудники прокуратуры. Также соответствующее обращение было направлено в инспекцию труда по месту регистрации фирмы. Из него следует, что компания «Арктик Кейтеринг сервис», которая нанимала Виталия Библеева, возможно нарушала трудовое законодательство.

«КП»-Хабаровск» продолжит следить за новостями по данной ситуации.

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