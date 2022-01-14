«С обвинениями согласен»: именитый тренер по боксу Сергей Гондуркаев признал вину в хищении 27 миллионов рублей

Заслуженному тренеру России грозит тюремное заключение сроком до двух лет Фото: Социальные сети

В Комсомольске-на-Амуре завершили расследование по делу о мошенничестве, в которое были вовлечены трое человек. Главным фигурантом стал известный в Хабаровском крае боксер Сергей Гондуркаев. Мужчина более трех лет присваивал себе деньги, выделяемые одним из предприятий города. Помогали ему программист Сергей Кутырев и агент по бронированию и продаже авиабилетов Марина Горуленко. Всего группой мошенников было похищено более 27 миллионов рублей. Деньги выделялись школе бокса на участие в соревнованиях, однако на них никто так и не ездил.

Именитый тренер рассказал «КП» - Хабаровск», что он полностью согласен с обвинениями и ожидает суда, на котором решится его дальнейшая судьба. Он также подтвердил, что Сергей Кутырев помогал ему в хищении средств, а вот с обвинениями, предъявленными Марине Горуленко, не согласился.

- Марина совсем ни при чем, она ни копейки не брала и не получала за это. Она не у дел. А Сергей да, он работал, документы составлял, которые мне нужны были, очень много помогал мне с документацией. Человек он творческий, очень много чего придумал, например эмблему для нашей школы. А Марина совершенно не при чем, обвинения в ее адрес – это полный абсурд, - рассказал «КП»-Хабаровск» Сергей Гондуркаев, заслуженный тренер России и основатель школы бокса «Ринг-85».

Тренеры и воспитанники школы бокса "Ринг-85" Фото: Социальные сети

О дальнейшей судьбе школы бокса, генеральным директором которой является обвиняемый, тренер не переживает. По его словам, «Ринг-85» продолжит функционирование, а сам он до сих пор продолжает там работать.

- В этом году я подготовил двухкратного чемпиона страны и бронзового чемпиона чемпионата мира Савелия Садому, так что все нормально, жизнь продолжается, - с грустью в голосе рассказывает Сергей Гондуркаев.

Сергей Гондуркаев с чемпионом России по боксу Савелием Садомой Фото: Социальные сети

Напомним, следователи установили, что с декабря 2017 по апрель 2020 Сергей Гондуркаев с подельниками похищали денежные средства, выделяемые школе бокса «Ринг-85». Сейчас все трое ожидают суда, который назначен на 11 февраля 2022 года. Участники находятся под подписками о невыезде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет по статьям «Мошенничество» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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