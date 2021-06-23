Экс-начальника дорог Хабаровска судят вновь, но уже за мошенничество

Бывший глава хабаровского управления дорог вновь предстал перед судом Фото: Александра ШОПЕНКО

Бывший глава хабаровского управления дорог вновь предстал перед судом. Напомним, что Олег Гроо обвиняется во взятке в 3,9 миллиона рублей. Новое дело - о мошенничестве при ремонте Амурского бульвара.

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Фигура Олега Гроо часто мелькала в инфополе Хабаровска. Кресло под чиновником шаталось и в конце концов сломалось в 2019 году. Тогда летом главного дорожника силовики задержали дома, затем отправили в СИЗО и отстранили от занимаемой должности. Причина - в предполагаемой взятке.

По версии следствия, в 2016 году Олег Гроо помог коммерческой фирме получить контракт на ремонт участка дороги в центре Хабаровска. Естественно, услуга была не бесплатной. Следователи считают, что тогда еще чиновник получил с декабря 2016 года по февраль 2017 года более 3,9 миллиона рублей. Ущерб мэрии оценили в 7 миллионов рублей.

Олег Гроо уже отвечает перед судом по этому обвинению. Максимальное наказание - до десяти лет колонии.

НАРЕМОНТИРОВАЛИ

Второе уголовное дело Олега Гроо связано с ремонтом Амурского бульвара в 2013 году. Следствие считает, что бывший главный дорожник Хабаровска и экс-директор ООО «Дорстройпроект» вступили в сговор. Да не простой, а преступный, еще и с целью хищения бюджетных средств.

Судя по материалам дела, Олег Гроо заключил муниципальный контракт с «Дорстройпроектом». Предмет договора - разработка проектно-сметной документации капитального ремонта Амурского бульвара. При этом исполнять условия контракта стороны даже не собирались.

С августа по ноябрь 2013 года Олег Гроо фактически не проверил выполнение работ на бульваре и подписал акты сдачи-приемки. Ложные документы попали в бухгалтерию, которая перевела «Дорстройпроекту» более 4,5 миллиона рублей.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Центральный районный суд приступил к рассмотрению, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Максимальное наказание по статье - до десяти лет колонии.

НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ

Однажды Олег Гроо уже покидал кресло начальника управления дорог. В июле 2017 года чиновник написал заявление «по собственному желанию». Но через четыре месяца вернулся обратно. А в январе 2019 года его отстранили от должности по просьбе следователей.

Причиной тому прокурорская проверка, которая выявила факт воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

- С 2016 года по 2018 год к чиновнику неоднократно обращались представители строительной организации, возводящей комплекс жилых домов в Индустриальном районе Хабаровска, - напомнил Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. - Они просили выдать согласие на строительство примыкания к дороге, по которому должны были ездить машины. Но фигурант дела им отказывал по надуманным предлогам.

Уголовное дело ушло в суд в январе 2019 года, но стороны смогли придти к компромиссу. С Олега Гроо сняли все обвинения и восстановили в должности. Правда, до описываемых выше событий.

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