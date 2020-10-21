Хабаровские следователи передали прокурорам уголовное дела Олега Гроо Фото: Александра ШОПЕНКО

Как известно каждому россиянину в нашей стране всего две беды. Так что дорожное хозяйство Хабаровска, до недавнего времени вотчина Олега Гроо, отрасль исторически проблемная, а проблемы как известно, следует решать. Олег Яковлевич и решал, как умел. Правда следователи пришли к выводу, что некоторые действия чиновника за гранью закона.

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5 июля прошлого года оперативники задержали Олега Гроо на рабочем месте в городской ратуше. - Олег Гроо был задержан следственными органами по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - По версии следствия, он как должностное лицо получил взятку в размере 4 миллионов рублей.

Обстоятельства этого неприятного для чиновника случая, по мнению следователей таковы. В 2016 году Олег Гроо обеспечил привлечение коммерческой организации к исполнению муниципального контракта по ремонту участка автомобильной дороги, расположенной в Центральном районе Хабаровска, получив за это с декабря 2016 года по февраль 2017 года от представителя данной организации взятку в общей сумме свыше 3 миллионов 900 тысяч рублей, что оценивается как особо крупный размер.

Уже 8 июля 2019 года Центральный районный суд отправил начальника управления дорог и внешнего благоустройства под арест, а мэр города Сергей Кравчук освободил от занимаемой должности, справедливо рассудив, что выполнять служебные обязанности он более не сможет.

- Я лично не потерплю, чтобы администрация города ассоциировалась с незаконной деятельностью ее сотрудников, - подчеркнул градоначальник, комментируя увольнение Гроо.

Кстати, об увольнениях. Однажды Олег Яковлевич уже покидал кресло начальника управления дорог. В июле 2017 года чиновник написал заявление «по собственному желанию». Но через четыре месяца вернулся обратно. А в январе 2019 года его отстраняли от должности по просьбе следователей. В прочем, об этом ниже.

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С сотрудниками следственного комитета Олег Яковлевич тоже знаком. Поскольку это уголовное дело в отношении него… не первое. В сентябре 2018 года прокурорская проверка выявила факт воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.

- С 2016 года по 2018 год к чиновнику неоднократно обращались представители строительной организации, возводящей комплекс жилых домов в Индустриальном районе Хабаровска, - напомнил Илья Гудков. - Они просили выдать согласие на строительство примыкания к дороге, по которому должны были ездить машины. Но фигурант дела им отказывал по надуманным предлогам.

В январе 2019 года Олег Гроо был отстранен. Уголовное дело ушло в суд, да там и сгинуло, стороны договорились мирно. Обвинения с чиновника сняли и в должности восстановили.

Сейчас шансов на мировое соглашения у Олега Яковлевича нет. Впрочем, степень вины его определит суд.