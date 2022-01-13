Дело боксера-мошенника дошло до суда в Комсомольске-на-Амуре

Мужчина действовал с двумя подельниками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Троих человек задержали в Комсомольске-на-Амуре. Мошенниками оказались 62-летний тренер по боксу и двое подельников. С декабря 2017 по апрель 2020 группа аферистов украли у государства более 27 миллионов рублей.

Для хищения средств мошенники разработали свою схему. Тренер спортивно-оздоровительного центра запрашивал средства на соревнованиях, в которых якобы участвовала его спортивная команда. На деле никаких командировок не следовало. Деньги, выделенные для соревнований, мошенник клал себе в карман. Кроме того, обвиняемый организовал преступную группу. 46-летняя местная жительница, работавшая агентом по бронированию и продаже билетов, меняла в билетах данные на имена «участников» команды, а 42-летний подельник изготавливал фальшивые пригласительные от лица спортивных обществ и другие поддельные документы, подтверждающие оплату проезда.

В Управлении МВД по Хабаровскому граю сообщили, что на данный момент расследование по этому делу завершено и направлено в суд для рассмотрения. Участников группы будут судить по статьям «Мошенничество» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Сейчас преступники находятся под подписками о невыезде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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