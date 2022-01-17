Поезд насмерть сбил амурского тигра в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае поезд насмерть сбил амурского тигренка. Лесной хищник угодил под колеса движущегося на полном ходу состава. Об инциденте сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

Как стало известно, все случилось 16 января рано утром на железнодорожном перегоне Аван — Котиково. В тот же день останки погибшего животного были переданы сотрудникам полиции. Впереди предстоит экспертиза.

— В ближайшее время он будет доставлен в Уссурийск для проведения экспертизы в специализированной лаборатории, — говорится в сообщении ведомства.

Судя по виду, погибшему тигренку едва ли успело исполниться больше года.

— На самом деле это просто неосторожность. Таких ситуаций происходит достаточно много, когда животное выбегает или пробегает, не осознавая опасности. Хочу сказать, что кошки делают точно так же. Например, они затаились в кустах или под машиной, и выскакивают в самый последний момент. Это не тот случай, когда тигр захотел прервать свою жизнь или не рассчитал. Он просто не знает, что такое поезд. Поэтому для него звук движущегося поезда не дал никакой информации. Часто бывает, что звук поезда подталкивает животных сначала замереть, а потом быстро перебежать. К сожалению, это обычно заканчивается печально. В то же время, ситуация была безвыходная. Машинист поезда мог не заметить тигра. А если бы заметил, вряд ли смог оперативно остановить поезд, — рассказала «КП» - Хабаровск» Марианна Гладких, зоопсихолог.

Как показывает практика, именно такие малыши чаще всего становятся жертвами собственной неопытности и любопытства. Они нередко выходят к автомобильным дорогам и могут не дрогнуть перед человеком, пойдя с ним на контакт. Спасают ситуацию обычно мамы-тигрицы, но иногда дети остаются брошенными - теряются, пока взрослые охотятся.

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