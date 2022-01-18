Массовое «минирование» школ в Хабаровске: интернет-террористы заявили о заложенных в зданиях бомбах

Эвакуация проходит в 71 образовательном учреждении города Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Волна массовых «минирований» российских школ докатилась до Хабаровска. Интернет-террористы 18 января сообщили о бомбах, спрятанных в зданиях образовательных учреждений города. На информацию мгновенно отреагировали спецслужбы.

Сообщение с угрозами пришло на электронную почту администрации Хабаровска около 11:30. В нем интернет-террористы говорили о минировании всех школ, гимназий и лицеев города, требований не выдвигали. Мэрия приняла решение объявить тотальную эвакуацию детей и сотрудников, а это тысячи человек.

- Эвакуация проходит в 71 образовательном учреждении города. После все здания осмотрят спецслужбы, процесс этот не быстрый. Поэтому вторая смена почти во всех школах будет отменена, - рассказала «КП» Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования мэрии Хабаровска.

Родителей учеников предупредили об эвакуации. Старшеклассников отпустили по домам, школьники помладше ждут родных под присмотром педагогов в теплых местах.

Проигнорировать сообщения о минировании экстренные службы не могут, даже понимая, что информация ложная. На вызов едут все: полиция, кинологи, МЧС, скорая помощь, Росгвардия и ФСБ. На время поиска взрывчатки, работа объекта полностью останавливается. Интернет-террористов не интересует, что в это время врач мог спасти чью-то жизнь, а пожарный - вытащить человека из горящей квартиры.

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