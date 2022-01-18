Кладбища брошенных елок начали разбирать в Хабаровске

Свалку елок в Хабаровске увозят в зоосад. Фото: скриншот с видео

История с елочными свалками в Хабаровске получила свое продолжение. Так, склад из елок, точнее сосен, неподалеку от завода «Балтика» на Воронежском шоссе разобрали и увезли в зоосад «Приамурский» на корм животных. По уверениям собственников деревьев они заготовлены легально.

Затем экологи отправились в поселок Тополево, где рядом с федеральной трассой возникла еще одна стихийная свалка новогодних деревьев из Читинской области вперемешку с бытовым и строительным мусором. Предприниматели здесь также бросили нераспроданные сосны и скрылись.

- Свалку в Тополево пообещал убрать собственник участка. Брошенные деревья отправятся в зоосад или на мусорный полигон. Вопрос взяла на контроль Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура. Также правоохранители планируют выехать на место свалки. Кроме того, наши специалисты проверили еще одну свалку елок в Южном микрорайоне, но ничего на месте не нашли. Видимо поднялась шумиха, и кто-то все быстро оттуда вывез. Честно говоря, я сталкиваюсь с проблемой свалок после елочных базаров впервые, - рассказал «КП-Хабаровск» Владимир Сидоров, председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийского общества охраны природы».

Владимира Сидоров стоит на том, что в Хабаровске необходимо создать инфраструктуру для утилизации древесных остатков, о чем уже сообщалось ранее. По мнению эколога, срубленным деревьям и скошенной траве не место на свалках и полигонах – все это нужно измельчать и превращать в полезные удобрения.

В вопросе с елками председатель «Всероссийского общества охраны природы» предлагает ввести такую меру, чтобы все арендаторы на елочных базарах обязаны были сдавать нераспроданные остатки на переработку согласно пункту в договоре.

- Мы готовим обращение по данной теме. Будем обсуждать этот вопрос с мэром. Но не думаю, что проблема решится в скором времени, если смотреть на то, как двигается мусорная реформа в нашем регионе. Рассуждать на тему необходимости рубки новогодних деревьев я не берусь. Но меня коробит от того, что брошенные деревья можно было отдать в детдома или продать со скидкой. По мне так рубка деревьев на Новый год – это дремучий анархизм, который должен отмереть в современном мире. Вот такая «праздничная» экология.

По итогу эколог делает вывод о том, что Новый год – это праздник избыточного потребления, и это касается не только еды, но и елок, которых нарубили больше, чем требовалось. Спрос оказался ниже предложения, человеческая алчность погубила тысячи растений.

Напомним, ранее кладбища нераспроданных елок обнаружили в нескольких районах Хабаровска. Одна из них возникла неподалеку от завода «Балтика» на Воронежском шоссе, другая в Южном микрорайоне и еще одна свалка появилась в поселке Тополево.