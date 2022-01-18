«Если я бы думал о травмах, на игру бы не выходил»: капитан хабаровского «Амура» об операции на руку и пропуске важных матчей

Травму Михал Йордан получил 5 декабря Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Капитан хабаровского «Амура» Михал Йордан получил серьезную травму кисти в декабрьском матче с «Северсталью». Хоккеисту пришлось перенести операцию, процесс восстановления еще не окончен. Об этом и многом другом капитан «тигров» рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Травму Михал Йордан получил 5 декабря. Хоккеист попытался поймать на себя шайбу «Северстали», но все повернулось не совсем удачно. Снаряд (запущенный, кстати, экс игроком «Амура» Михаилом Тихоновым) попал в руку капитана «тигров», что закончилось переломом и операцией.

- Если я бы думал о травмах, вообще на матч бы не выходил, потому что в таком случае не всегда выкладываешься полностью и увечье может быть еще хуже. Все было бы проще, если бы я клюшку не держал в руке, - рассказал в эфире программы «Спорт-Диалог» на радио «КП» Михал Йордан.

Капитан «тигров» рассказал, что Михаил Тихонов принес свои извинения. Михал Йордан не считает, что игрок «Северстали» нарочно причинил травму. Тем не менее, хабаровский хоккеист выбыл из строя на несколько недель. Несколько важных матчей «Амур» проведет без Йордана.

– Это очень тяжело. Это самое плохое в жизни спортсмена, когда команда играет, а ты не можешь ребятам помочь, ничего не можешь сделать для победы. […] Сейчас большие матчи впереди. На льду не помогу, но хочу всегда заходить в раздевалку, всегда поддерживать ребят и быть на позитиве. Уверен, ребята все сделают для того, чтобы получилось использовать свой шанс, и мы сможем попасть в плей-офф. Наши болельщики дают энергию, всегда нас поддерживают, - добавил хоккеист.

«Амур» находится на девятой строчке Восточной конференции, в активе хабаровчан 46 очков. Ближайшие матчи регулярного чемпионата КХЛ (15-21 января) переносятся.