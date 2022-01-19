Стала известна примерная дата возобновления прямых рейсов за границу из Хабаровска

Цены на международные перелеты взлетели в 2 раза Фото: Александра ШОПЕНКО

Хабаровский край оказался в «международной авиаизоляции». В начале 2022 года в расписании главного аэропорта региона не оказалось заграничных коммерческих рейсов. Последние международные борты улетели из Хабаровска еще 9 января.

Международные перелеты прекратили в основном из-за их нерентабельности. Вторая, и не менее важная причина, - пандемия коронавируса. Далеко не все страны охотно отменяют или идут на послабления ковидных ограничений. Особенно это касается государств Юго-Восточной Азии - одного из самых популярных направлений у хабаровчан.

- В Японии при въезде нужно соблюдать карантин, Вьетнам пока не принимает туристов, в Бангкок сейчас невозможно оформить ThaiPass из Хабаровска. Ни один коммерческий перевозчик не будет просто так «гонять» самолеты, компании придут только тогда, когда появится реальная картина загрузки рейсов. Это произойдет в случае послабления или отмены карантинных мер, - рассказали «КП» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Ближайший пункт отправки за границу - Владивосток. Цены на международные перелеты из-за этого взлетели в 2 раза. Например, в Таиланд можно отправиться за 70-90 тысяч рублей вместо 45 тысяч рублей несколькими месяцами ранее. Ситуация, по предварительным прогнозам, изменится весной этого года.

- С 26-28 апреля запланированы рейсы в Анталью. Но ситуация еще может измениться. В случае закрытия границ Правительство РФ выпускает распоряжение о депонировании денежных средств. То есть средства передаются на хранение, например, в банк и используются потом, - добавила Валентина Асеева.

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