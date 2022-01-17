Из Хабаровска теперь нельзя улететь заграницу

Международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского Фото: Александра ШОПЕНКО

Международный аэропорт Хабаровска временно перестает быть таковым, так как на данный момент нет прямых зарубежных рейсов. В справочной аэропорта сообщили, что остались только последние рейсы в Бангкок и в Дубай. Когда откроется заграница для Хабаровска пока неизвестно, вероятно причина кроется в злополучной пандемии.

- На сегодняшний день последний рейс в Шарм-Эль-Шейх улетел 4 января, в Дубай – 9 января. Это рейсы московских туроператоров и перевозчиков, которые не продлили свой график полетов, хотя он был в программе. В Сеул можно будет летать только с февраля компанией «Аврора». В Бангкок сейчас невозможно оформить ThaiPass из Хабаровска, только из Владивостока на Пхукет. Поэтому за рубеж из Хабаровска пока что нельзя никуда улететь, - рассказала «КП-Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Чтобы улететь заграницу жителям краевой столицы придется ехать в соседний Владивосток – это самый ближайший город с международным аэропортом.

Напомним, 4 января состоится последний прямой рейс из Хабаровска в Египет. Затем отправиться туда можно будет только через Москву с двухчасовой остановкой. Спрос падает из-за снижения доходов населения. Позволить себе такое путешествие не могут даже те, кто летал ранее.

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