Полетят богатейшие: цены на прямые перелеты из Хабаровска до Москвы перевалили за 100 тысяч рублей

Не все желающие смогут насладиться новогодней Москвой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока хабаровчане судорожно готовились к выходу на праздничные выходные и закрывали проекты на работах, а также планировали, сколько салатов приготовить 31 декабря, некоторые уже успели заблаговременно подумать о предстоящем досуге в праздничные дни. Билетов с прямым перелетом из Хабаровска в Москву по оптимальным ценам почти не осталось.

Так, на 31 декабря возможности купить билет до Москвы без пересадок уже нет. Однако еще можно улететь в первых числах января, только обойдется такое удовольствие весьма недешево. Билет на прямой рейс эконом-класса «Аэрофлота» первого января будет стоить 120 370 рублей, если полететь «Россией» второго января придется заплатить от 115 270 рублей, а третьего января «Аэрофлотом» - 179 280 рублей.

Такую цену за перелет в одну сторону осилит не каждый. Фото: скриншот

Единственной возможностью не получить сокрушительный удар по кошельку остается полететь авиакомпанией «Северный ветер» 4 либо 6 января, цены на эти рейсы составляют от 17 884 рублей на 4 число и от 14 018 рублей – на шестое. Насладиться долгим отдыхом при такой дате вылета, конечно, не получится, однако при большом желании можно воспользоваться таким шансом.

Вторым вариантом будет перелет с пересадками, однако большинство таких поездок длительные - общее время полета достигает 20 часов и более.

- На новогодние праздники наблюдается высокий спрос на билеты, поэтому их стоимость такая высокая. В продаже действительно осталось совсем небольшое количество мест. Эта ситуация сохраняется уже на протяжении месяца. На последние числа декабря и до окончания новогодних праздников цены на билеты остаются высокими, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Недавно «Аэрофлот» предоставил точную информацию о стоимости перелетов по субсидированным билетам на 2022 год. Льготами могут воспользоваться как жители Хабаровского края, официально зарегистрированные на территории Дальнего востока при предъявлении соответствующего документа, так и пенсионеры и молодежь до 23 лет. Казалось бы, такой возможность нельзя упускать, однако здесь не все так просто.

- Все авиаперевозчики на период новогодних праздников, учитывая, что увеличивается спрос, не ведут льготных продаж, начиная с 1 января. Продажа субсидированных билетов обычно начинается 5-6 января в зависимости от направления, - дополнила Валентина Асеева.

Приобрести субсидированный билет можно онлайн не ранее, чем за 7 дней до вылета, либо лично в офисе ПАО «Аэрофлот», имея на руках все необходимые документы, подтверждающие право на льготные условия перелета.

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