Стало известно, о чем говорилось в письме о «минировании» школ Хабаровска

Интернет-террористы сообщили о заложенных бомбах во всех учебных учреждениях города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Появились подробности массового «минирования» школ в Хабаровске, которое произошло 18 января. Напомним, что интернет-террористы сообщили о заложенных бомбах во всех учебных учреждениях города. В электронном письме они упомянули Эдвина Симоновича.

Неизвестные прислали электронное письмо с сообщением о «минировании» 71 хабаровской школы на e-mail местной мэрии. Сообщение с угрозами пришло примерно в 11:40 по местному времени. Уже через 10 минут была объявлена тотальная эвакуация тысяч детей и сотрудников школ, лицеев и гимназий.

- В электронном письме упоминался Эдвин Симонович. Почему именно о нем говорилось в сообщении - мне неизвестно. Даже если бы он не упоминался, мы бы все равно приняли решение эвакуировать школы, потому что это касается безопасности детей и сотрудников, - рассказала «КП» Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования мэрии Хабаровска.

Как личность 30-летнего певца и художника Эдвина Симоновича связана с рассылкой писем о «минировании» школ - установить не удалось. Известно, что Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском вузе, также выкрикивал имя польского культурного деятеля.

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