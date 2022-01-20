Микроавтобус с 14 пассажирами перевернулся в Магаданской области

Микроавтобус перевернулся на 80 километре межмуниципальной автодороги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Магаданской области 19 января микроавтобус с пассажирами опрокинулся в кювет. Авария случилась на трассе «Герба – Омсукчан». В обстоятельствах ДТП разбираются специалисты.

Микроавтобус перевернулся на 80 километре межмуниципальной автодороги. Машина с 14 пассажирами в салоне съехала в кювет и опрокинулась. Люди сами выбрались из завалившегося микроавтобуса. На улице стоял сильный мороз под -40 градусов.

Помощь подоспела оперативно - пассажиров эвакуировали дорожники подрядной организации «Ист Колыма», которые проводили работы неподалеку. Людей перевезли на базу компании, откуда их развезли по домам. В результате аварии никто не пострадал. Госавтоинспекция Колымы проводит проверку по факту ДТП.

- Учитывая участившиеся случаи дорожно-транспортных происшествий с участием частных перевозчиков, нами будет инициирована проверка организации работы компаний, осуществляющих коммерческие перевозки в межмуниципальном сообщении, - сообщили в минтрансе Магаданской области.

Ведомство призывает автомобилистов выбирать оптимальные скорость и дистанцию для возможности принятия решения и выполнения маневров.

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