Водитель погиб, пострадала бригада скорой: стали известны подробности жуткого тройного ДТП в Комсомольске

На Северном шоссе столкнулись две «японки» и авто скорой помощи. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю

Жуткое ДТП с участием трех машин случилось в ночь на 19 января в Комсомольске. На Северном шоссе столкнулись две «японки» и авто скорой помощи. Предполагаемый виновник аварии погиб, врачи и ребенок пострадали.

Авария произошла около 00:45 часов в районе дома №54. 39-летний водитель Nissan Wingroad ехал со стороны Рыночной улицы, нарушил дистанцию и на высокой скорости врезался сзади в Toyota Corolla. От мощного удара иномарка вылетела на «встречку» и въехала в ГАЗ скорой помощи.

Авария произошла около 00:45 часов в районе дома №54. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю

ДТП унесло жизнь 31-летнего водителя Toyota Corolla. Мужчина скончался на месте до приезда врачей. Машину покорежило настолько сильно, что тело из груда металла вырезали спасатели. Вместе с погибшим в иномарке сидел 17-летний подросток, он получил травмы, какие - не разглашается. Пострадала бригада скорой (две женщины и мужчина), пациентов в этот момент в машине не было.

- Водитель Nissan Wingroad отказался проходить медицинское освидетельствование. Также у него отсутствовало право управления авто, не было полиса ОСАГО, - сообщила «КП» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Хабаровского края.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства аварии. «КП» следит за развитием событий.