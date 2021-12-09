Пьяный мужчина избил двух полицейских и протаранил их служебную машину в Хабаровском крае

Придерживаясь тактики: лучшая защита - нападение, мужчина сцепился с сотрудниками МВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Николаевске-на-Амуре Максим (имя изменено - прим. ред.) пригубил спиртного и решил прокатиться по городку. Поездка не задалась сразу: водитель врезался в полицейский УАЗ. Придерживаясь тактики: лучшая защита - нападение, мужчина сцепился с сотрудниками МВД и стал фигурантом уголовного дела.

Инцидент случился вечером, 2 сентября, на Северной улице. Максим подшофе выезжал из гаража на Suzuki Jimny. Алкоголь сыграл злую шутку с водителем: сдавая назад, он попал в ДТП. Ситуация вывела мужчину из себя, Максим выскочил из внедорожника и стал в грубой форме предъявлять претензии сидящему за рулем УАЗа полицейскому.

Для решения конфликта сотрудник МВД, как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, позвал следователя, который опрашивал жильцов соседнего дома. Как только полицейский вышел на улицу, сразу получил удар по лицу от Максима. Мужчину задержали и отвезли в отдел, где он не успокоился и головой приложил еще одного сотрудника МВД.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Следователями назначены экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшие, по уголовному делу осуществляется сбор доказательственной базы, - прокомментировали «КП» в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии. Вероятно, за пьяную езду Максим останется без водительских прав на срок от 1,5 до двух лет и заплатит штраф в 30 тысяч рублей.

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