Оставил мерзнуть пассажиров на улице, чтобы помолиться: в Хабаровске разразился очередной скандал из-за набожности маршрутчиков. Фото: телеграмм-канал «Общественный транспорт Хабаровска». Фото: Социальные сети

Очередной скандал развернулся вокруг хабаровского перевозчика «Пять звезд». Пассажиры автобуса №56 заявили: их держали на остановке в холодную погоду, пока водитель автобуса совершал намаз.

По версии горожан, 19 января дело было так: они стояли на холоде в ожидании автобуса. Тот находился прямо возле них, экипаж был внутри. Но никто не спешил впускать людей в салон, потому что водитель молился.

- Двое пассажиров на остановке «Автопарк» решили сами поторопить водителя и, зайдя в салон, увидели, как тот молится. Вот не было же такого, и тут опять! Жаль, женщины долго доставали телефон и не успели сфотографировать сей исторический факт, а жалобу без доказательств не подать,— рассказали горожане в тематическом телеграмм-канале города.

При этом люди уверяют: обычно, если приходится жаловаться на этот маршрут, то перевозчик реагирует и признает, что поменять ситуацию он не в силах.

На этот раз в компании «Пять звезд» ограничились коротким комментарием: «В это время у водителя было личное время, и он вправе делать то, что хочет».

Понять в этом случае можно обе стороны. Одни хотели поскорее в тепле отправиться по своим делам, а другие отдыхали тогда, когда это положено. Перевозчик уверяет: автобус отправился на маршрут по расписанию.

Отметим, что это не первый подобный случай в Хабаровске. 10 сентября в полдень водитель автобуса на остановке «Индустриальная» высадил людей из салона и сказал, что ему нужно помолиться. Как раз неподалеку оттуда находится мечеть. Одна из пассажирок сняла на видео происходящее, и выложила в сеть. Водитель позже публично принес свои извинения, а силовики начали расследование того, насколько правомерно он поступил.

Городские власти уже не раз проводили беседы с перевозчиками. Однако эффект от них довольно кратковременный, и пока что победить грубость и неуважение в общественном транспорте Хабаровска не удается.

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Как оказалось, людей он предупредил об этом заранее (подробнее)