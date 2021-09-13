Водитель автобуса из Хабаровска, высадивший пассажиров во время намаза, извинился

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 10 сентября. Фото: стоп-кадр видео
Хабаровский водитель Далер Каримов на камеру извинился перед пассажирами автобуса, которых высадил, чтобы помолиться. На видео простой работяга из Таджикистана явно волнуется, потирает руки и говорит о том, что никого не хотел обидеть.
- Это была моя ошибка, что я начал высаживать народ. Я извиняюсь перед жителями Хабаровска, руководителями и сотрудниками. И перед всеми мусульманами извиняюсь тоже, - сказал Далер.
Напомним, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 10 сентября. В полдень водитель автобуса на остановке «Индустриальная» высадил людей из салона и сказал, что ему нужно помолиться. Как раз неподалеку оттуда находится мечеть. Одна из пассажирок сняла на видео происходящее и выложила в сеть.
Ситуация оказалась двоякой. По одну сторону баррикад управленцы компании-перевозчика и чиновники с требованиями к качеству перевозок. По другую - тонкие религиозные вопросы.
Сам мужчина утверждает, что предупреждал заранее о завершении поездки. Фото: стоп-кадр видео
- Водитель, конечно, был неправ. Потому что брать и просто высаживать людей недопустимо. Но он говорит, что заранее предупреждал о конечной точке маршрута, и все пассажиры, кроме одной женщины, спокойно вышли. Он очень хотел принять участие в групповом пятничном намазе в мечети. Мне кажется, что увольнение - слишком суровое наказание за произошедшее, - прокомментировал ситуацию «Комсомолке» Хамза Кузнецов, представитель регионального общественного движения мусульман Хабаровского края «Содружество».
Сейчас делом о высадке пассажиров занимается полиция. Силовики разбираются в том, насколько правомерны были действия водителя, и проходил ли он соответствующий инструктаж.
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