Синоптики объяснили, грозит ли Хабаровску и Комсомольску загрязнение воздуха

В Хабаровске и окрестностях ожидаются метеоусловия благоприятные для накопления вредных примесей в воздухе Фото: Олег УКЛАДОВ

Минприроды Хабаровского края и Гидрометцентр опубликовали у себя на официальных ресурсах информацию о том, что на 24-25 января над Хабаровском, Комсомольском-на-Амуре и Биробиджаном прогнозируются метеоусловия, благоприятные для накопления вредных примесей в воздухе. Предупреждение первой степени опасности.

Стоит указать, что всего существует три степени опасности, и первая - самая легкая из них. Предупреждение о первой степени опасности дается, когда ожидается рост концентрации вредных примесей в атмосфере выше ПДК (предельно допустимой концентрации).

Эта новость попала в соцсети и вызвала некоторое недоумение, а также подозрение среди пользователей, начали выдвигаться теории различной степени абсурдности. А часть жителей отнеслась к новости иронично.

- И к чему нам эта информация?

- Опять самолетики полетали…

- Это они «корону» распыляют.

- Ничего не понятно, но очень интересно!

- А откуда они знают, что будут вредные примеси в воздухе? Сами сбросят?

- И что нам делать? Не дышать пару дней?

Но все оказалось куда прозаичнее, информация предоставлялась для предприятий. Чтобы те снижали вредные выбросы на этот период.

- Сложившиеся метеоусловия приводят к накоплению вредных веществ в атмосфере. Это узкоспециализированная информация для предприятий, чтобы они снижали выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Минприроды обязательно это контролирует. Жителям беспокоиться не стоит, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды.

Для справки: к неблагоприятным метеоусловиям (НМУ) - относятся слабый ветер, туман, температурная инверсия. Такие условия способствуют застойным явлениям в атмосфере, из-за чего вредные вещества активнее скапливаются в воздухе и оседают у земли в населенных пунктах.

Напомним, ранее жители Центрального и Индустриального районов Хабаровска начали активно жаловаться на задымление в различные профильные ведомства. У жителей дым вызывал головокружение, кашель, головные боли и плохое самочувствие.