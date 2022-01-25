В Биробиджане отказались брать под стражу дебошира, ворвавшегося в магазин с ружьем

Биробиджанец с ружьем в магазине Фото: Прокуратура ЕАО

Вопиющий инцидент произошел в столице ЕАО средь бела дня 21 января. В продуктовый магазин, расположенный на Осенней улице, ворвался пьяный 57-летний покупатель с охотничьим ружьем на плече. Нарушитель порядка начал грубить другим покупателям, а затем без особых причин принялся угрожать продавцу своим ружьем, наставив его в сторону перепуганной женщины.

Увидев ружье, сотрудница магазина испугалась, а когда мужчина спокойно ушел, то вызвала полицию. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения.

Мужчина стал угрожать продавцу и грубить покупателям Фото: Прокуратура ЕАО

«Оруженосца» вскоре задержали и предъявили обвинение по статье «Хулиганство с применением оружия». Максимальное наказание по данной статье - до семи лет лишения свободы.

Уже 24 января в полиции возбудили уголовное дело, однако во время избрания меры пресечения Биробиджанский районный суд отказался заключать обвиняемого под стражу, сославшись на отсутствие оснований для его ареста.

- Мы сами удивлены такому решению суда и будем его обжаловать. Обвиняемый ранее не был судимым. Ружье зарегистрировано на него официально. Потерпевшая угрозу от агрессивного покупателя не слышала, тот просто ее ругал. Мужчина продемонстрировал женщине ружье, которое сползало с плеча. На данный момент обвиняемый находится под подпиской о невыезде, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Еврейской автономной области.

Областной прокурор не согласился с таким судебным решением и подал апелляцию об обжаловании. Прокуратура намерена настаивать на аресте.

Нарушитель порядка спокойно покинул магазин, его сняли камеры наружного наблюдения Фото: Прокуратура ЕАО

Напомним, в ноябре прошлого года три молодых парня из Хабаровска ограбили ювелирный магазин и попытались бесследно скрыться. Казалось бы, такой сюжет можно увидеть в книге или фильме, но это оказалось реальностью. Как настоящие гангстеры, парни «обнесли ювелирку», а после попытались найти лучшую жизнь.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«Расплачивался украшениями»: хабаровский грабитель, обчистивший ювелирный салон, доехал автостопом до Питера

У двух подельников парня жизнь после грабежа сложилась не менее ярко (подробнее)