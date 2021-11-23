«Расплачивался украшениями»: хабаровский грабитель, обчистивший ювелирный салон, доехал автостопом до Питера

Парни забежали в ювелирный магазин в медицинских масках и с гаечным ключом Фото: Иван ИВАНОВ

Три молодых парня из Хабаровска ограбили ювелирный магазин и попытались бесследно скрыться. Казалось бы, такой сюжет можно увидеть в книге или фильме. Но такой случай оказался реальностью для Хабаровска. Как настоящие гангстеры, парни «обнесли ювелирку», а после попытались найти лучшую жизнь.

Ограбление произошло еще в июне 2020 года. Тогда трое парней ворвались в один из ювелирных магазинов в медицинских масках, вооруженные гаечным ключом. Магазин выбрали подальше от центра города - в Индустриальном районе. Вероятно, понадеялись, что у них будет фора. Ворвавшись в магазин, парни разбили гаечным ключом витрину и забрали ювелирки на три миллиона рублей. Трофей преступники разделили поровну и разбежались в разные стороны. Грабителям удалось скрыться с места преступления, но ненадолго.

Первого гангстера поймали буквально в течение часа. 24-летний хабаровчанин наотрез отказался сознаваться в преступлении после задержания сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Хабаровску. Полицейские провели огромную работу и собрали весомые доказательства виновности парня.

Найти второго подельника, 22-летнего хабаровчанина, оказалось чуть труднее. Паренек решил, что оставаться в Хабаровске нет никакого смысла, и в день ограбления на попутках отправился в Санкт-Петербург. Автостопщик расплачивался с водителями награбленным - где-то заплатил кольцом, а кому-то вручил сережки.

- Оперативники задержали молодого человека в Санкт-Петербурге. Там же, в одном из ломбардов, полицейские изъяли несколько золотых украшений, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Оказалось, что к 22 и 24 годам молодые люди уже имеют криминальный опыт. В прошлом ребят уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. Третьего подельника задержали буквально недавно. Парень находился в федеральном розыске.

- Суд признал виновными обоих хабаровчан по статье «Грабеж». 22-летнему парню назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. А 24-летний молодой человек получил три с половиной года условно, - добавили в пресс-службе ведомства.

Судьба третьего грабителя пока неясна. Идет расследование.

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