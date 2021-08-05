Короли жизни: финансовые гении в Магадане вывели со счетов банка 18 миллионов рублей и пустились во все тяжкие

Парни жили не бедно и не жалели денег на свои капризы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игорь и Вадим (все имена изменены – прим. ред.) – молодые и умные магаданцы, которые несколько лет назад пришли работать в банк. Парни дослужились до менеджеров, но зарплаты, как это часто бывает, не хватало, а жить хотелось красиво. Тогда колымчане придумали схему обогащения, над которой ломали голову лучшие следователи региона.

В 2017 году Игорь и Вадим решили положить конец существованию от зарплаты до зарплаты. Магаданцы (обоим, кстати, до 25 лет), по версии следствия, стали изготавливать банковские карты и распоряжения о переводе и выдаче денег. «Пластик» и документы оформлялись как на действующих клиентов учреждения, так и на подставных людей и «мертвых душ». Деньги из банка парни выводили маленькими суммами, чтобы возникало меньше подозрений.

Во время аудитов специалисты не замечали прорех – достаточно смышленые ребята маскировали хищения финансовыми документами, да так, что не подкопаешься. Игорь и Вадим жили не бедно и не жалели денег на свои капризы. У парней было почти все, что они хотели: дорогая техника, вечеринки, клубы, девушки. Но в августе 2020 года сказка закончилась.

Когда финансовая дыра стала слишком заметной, колымчан взяли на карандаш и задержали. Следователям пришлось потрудиться, чтобы найти весомые доказательства вины Игоря и Вадима. Сами парни на контакт со следствием идут неохотно и до конца не раскрывают схему вывода денег из банка. Всего за три года парням удалось похитить 14 миллионов рублей со счетов и более 4 миллионов рублей из кассы учреждения.

- Колымчане, в зависимости от выполненной роли и степени участия, обвиняются в совершении преступлений по статьям «Присвоение, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» (два преступления), «Присвоение, с использованием своего служебного положения» (одно преступление), «Неправомерный оборот средств платежей» (два преступления). Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, - прокомментировал «КП» Андрей Макаров, старший помощник руководителя СУ СКР по Магаданской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

На дорогую технику, машину и другое имущество Игоря и Вадима наложен арест. Парням грозит серьезный срок – в среднем за подобные преступления дают наказания до 10 лет колонии.