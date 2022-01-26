«Угрожал, что станет хуже, если пойду в полицию»: молодая мама сбежала от побоев сожителя в кризисный центр Хабаровска

Она не захотела отдавать малышку в дом малютки Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

19-летняя девушка вынуждена жить в кризисном отделении для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Попала она туда совсем недавно, 17 января. На руках у мамы улыбается трехмесячная малышка, которую теперь опекают волонтеры. Получилось так, потому что Регина С. (имя героини изменено) не захотела больше терпеть побои от своего сожителя.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Родителей у девушки нет, проживала с родственниками, которые настояли на поступлении в хабаровский институт культуры. Одногруппники познакомили ее с молодым человеком. Сначала гуляли, потом начали встречаться. Все шло хорошо. Но так произошло, что с родственниками вспыхнул конфликт, и Регина оказалась на улице. Идти было некуда, парень предложил ей помощь, и девушке пришлось переехать к нему. Она еще не знала, что совместная жизнь обернется постоянными побоями и оскорблениями. Еще до беременности девушка не раз становилась жертвой кулаков своего сожителя.

- Я от него не уходила, потому что мне было некуда идти. Бил он меня сильно, из-за него я много раз попадала в полицию. Мне предлагали написать на него заявление, но я не писала. Он угрожал, что если попадет в тюрьму, когда выйдет, мне станет хуже, - рассказала «КП» - Хабаровск» Регина С.

Ни прописки, ни жилья, совсем одна делит квартиру с агрессивным сожителем. И тут девушка узнала, что беременна. Однако появление малыша ничего не изменило: сердце парня не растаяло, а побои не прекратились. Тогда Регине посоветовали обратиться в кризисное отделение для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она согласилась уйти, ведь к ней неоднократно приходили из ПДН с предложениями отдать ребенка в Дом малютки. Регина не хотела такой судьбы себе и ребенку, поэтому решила разорвать порочный круг своих отношений с молодым человеком. Абьюзер оказался не против выселить нежелательных соседей в лице возлюбленной и собственного ребенка.

- Когда я сказала, что ухожу, он ответил мне, что так будет лучше. Я уверена, что он не найдет меня. Сейчас он не знает, где мы находимся. Только родственники знают, да и те никак не помогают и на связь не выходят.

Отделение расположилось в здании дома ветеранов Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Сегодня, 26 января, состоялось открытие кризисного отделения, в котором сейчас проживает молодая мама с ребенком. Она проведет там три месяца. За это время работники центра помогут ей оформить прописку, найти жилье, трудоустроиться, а также оформить все необходимые документы на дочку. Сейчас ей предоставили собственную комнату-квартиру, в которой есть кухня, туалетная комната, все необходимые продукты и игрушки.

Помещения выглядят опрятными и чистыми Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Кризисное отделение находится в поселке имени Горького в здании Краевого дома ветеранов. Как рассказывают сотрудники, такое соседство всех устраивает. Пожилые женщины регулярно приносят для молодой мамы домашнюю еду, одежду для ребенка, помогают с обустройством. В центре могут проживать до 10 мам с детьми, и волонтеры с радостью готовы помочь женщинам, которым больше некуда бежать и не у кого просить помощи.

Такие милые презенты оставляют мамам неравнодушные люди Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

- Здесь шесть квартир, планируем наполнить их до максимальной загруженности. Каждой женщине мы предоставляем отдельную кровать. Работаем много: задействованы юрист и психолог. В здании всегда находятся дежурный и охрана. Мы также помогаем женщинам с оформлением документов и социализацией, ведь сюда могут попадать и очень молодые мамы, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Зверева, сотрудница отделения.

Для малышей поставили отдельные кровати Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

ЕСТЬ КУДА ПОЙТИ

В отделение за помощью женщины могут обращаться незамедлительно в случае острой нужды. Специалисты готовы оказать помощь в разных жизненных ситуациях. Они рассказывают, что есть немало историй, когда женщинам буквально приходилось убегать прочь, а их мужья потом приходили в учреждение, заглядывали в окна и требовали вернуть жену домой. Некоторые семьи все же удается спасти. Как рассказала директор отделения, 30-40 процентов выходит на примирение. В этом им помогают психологи, которые стараются найти выход из конфликтов, а также сопровождают семьи после воссоединения еще на протяжении года. По словам руководителя, случаи бывают самые разные. Иногда женщины молчат годами о том, что им плохо. Они это скрывают и все терпят. Такие случаи не попадают в поле зрения органов профилактики, тогда и последствия бывают печальными.

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