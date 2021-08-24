Избил и пытался задушить: отец выместил злость на трехлетнем ребенке в Хабаровском крае

Внезапные разборки мужчина, по словам источника, устроил из-за подозрений жены в неверности Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Олег З. (имя изменено - прим. ред.) живет в небольшом поселке Октябрьский с женой и ребенком. В ночь на 21 августа мужчина выпил и закатил скандал. Олег кричал и матерился, после чего выместил злость на маленьком сыне.

Внезапные разборки мужчина, по словам источника, устроил из-за подозрений жены в неверности. Он громко ругался, трехлетний сын испугался и стал плакать. Олег обратил внимание на малыша, стал его избивать и пытался задушить. Издевался над собственным сыном мужчина несколько часов. Ребенка из рук ополоумевшего отца вырвал подоспевший дедушка.

Через некоторое время на место приехали следователи, которые допросили всех членов семьи и задержали Олега. Пострадавшему ребенку оказана медицинская помощь, по данным собеседника, у мальчика диагностировали многочисленные ушибы по всему телу и черепно-мозговую травму. Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет. Горе-отец находится в СИЗО. Сейчас следователи выясняют, где в момент нападения на мальчика находилась мать и досталось ли ей от супруга.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство малолетнего». Назначены экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия, - прокомментировала «КП» Дарья Немцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

Семья Олега на профилактических учетах не состояла. Следователи оценят действия должностных лиц органов опеки.

Олегу грозит до 20 лет колонии.

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