Покусал и сломал ногу: избивавший годовалую дочь биробиджанец поедет в колонию на восемь лет

Мужчина любит выпить и завести шарманку в неверности жены Фото: Социальные сети

История со зверским избиением годовалого ребенка в Биробиджане вышла на финишную прямую. Напомним, что 8 ноября 2020 года горе-родители закатили скандал, который на фоне алкоголя перерос в драку. Изрядная порция тумаков досталась маленькой девочке, которая после ссоры родителей несколько дней мучилась от боли.

СКАНДАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

Ссоры в семье Дениса И. - обычное дело. Мужчина любит выпить и завести шарманку о неверности жены. Биробиджанец настолько верит в свои подозрения, что звереет, кидается на супругу с кулаками и угрожает убийством всем домочадцам. После того как поколачивать жену становится неинтересно, под руку попадают дети - шестилетний сын и годовалая дочь, которой женщина периодически закрывалась от ударов пьяного мужа.

Почти по такому же сценарию развивались события в ноябре. «Папа выпил и громко кричал», - рассказывал тогда старший ребенок. Ярость, которая охватила Дениса после пары рюмок, была куда сильнее и выразительнее. В адрес жены - предполагаемой изменщицы - полетели крики и оскорбления, сдабриваемые ударами. Затем озверевший Денис кинулся на дочь.

Бил хрупкую малышку мужчина руками и ногами, по некоторым данным, даже кусал. Буянившего Дениса не могли унять ни жена, ни сын. Крики дошли до соседей, которые вызвали в скандальный дом полицию.

АНГЕЛОК СПИТ

Приближающийся участковый произвел на семью эффект холодного душа. Денис угомонился, а его жена решила не закладывать мужа - жалко ей стало человека, который две минуты назад зверски истязал ее маленькую дочку. В этот раз горе-родителям удалось выйти сухими из воды и выпроводить участкового. Избитого ребенка мать в больницу не отвезла и даже не собиралась. Малышка еще несколько дней мучилась от сильных болей.

Более-менее мирно семья прожила около недели, затем ситуация повторилась в точности. Правда, в этот раз участкового вызвала сама жена Дениса, но потом снова пожалела. Горе-родители стали думать, как оправдаться перед полицейским и скрыть факты избиения детей.

Малышка вновь получила несколько ударов от родного отца, но, несмотря на боль, родителям удалось уложить ребенка спать. Мирно посапывающее дитя и продемонстрировали участковому супруги-скандалисты. Однако полицейский не поверил лукавым, осмотрел ребенка и ужаснулся: на теле девочки были следы сильных ударов, гематомы, а голень - сломана. Ребенка забрали в больницу, родителей задержали.

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ

Детей из семьи изъяли и отдали под присмотр специалистов - психологов и педагогов. Поведение матери расценили как жестокое обращение по отношению к своей дочери. Женщина свою вину признала, объяснить свои действия она не в силах.

Ее супруг стал фигурантом уголовного дела аж по четырем статьям Уголовного кодекса: «Причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего», «Истязание», «Угроза убийством» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем». Свою вину Денис не признал.

- Государственным обвинителем по уголовному делу представлено достаточно доказательств. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщила «КП» Жанна Крепкогорская, официальный представитель прокуратуры ЕАО.

Приговор в законную силу не вступил.