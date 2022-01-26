«Весь вечер проплакала»: стало известно состояние учителя, которая назвала «дрянью» хабаровскую школьницу из-за тренда в TikTok

История со съемкой TikTok-тренда в хабаровской гимназии №3 получила продолжение Фото: Скриншот с видео

История со съемкой TikTok-тренда в хабаровской гимназии №3 получила продолжение. Напомним, что двое школьников решили повторить популярный челлендж. Его суть - перегородить вход в кабинет партой и спросить у педагога QR-код. В Хабаровске педагог не оценила тренд и оскорбила ученицу.

«ТАК, БЫСТРО ОТСЮДА!»

Инцидент случился 24 января во время большой перемены между первой и второй сменами. Ученики седьмого класса ждали начала урока географии. В кабинет вошла учительница и рассердилась: доска была исписана непристойностями. Педагог наказала детям привести помещение в порядок и вышла. Пока шла перемена, Антон (все имена изменены - прим. ред.) вместе с одноклассницей решили записать трендовое видео для TikTok.

Школьники придерживались сценария: перегородили вход в кабинет партой, ученица спросила QR-код. Но реакция педагога оказалась не той, которую ожидали тиктокеры. Учительница отодвинула парту и грубо прекратила челлендж, назвав школьницу «дрянью». Съемка в этот момент не останавливалась. Позже ролик попал в Сеть и вызвал резонанс.

Кадры активно обсуждают пользователи, которые разделились на два лагеря. Одни выступают в поддержку тиктокеров, вторые - встали на сторону учителя с оговоркой: «Конечно, оскорблять девочку не стоило». Действия автора и актрисы из видео резко осудило большинство гимназистов и родителей, назвав произошедшее провокацией. Антона призывали удалить ролик, пока он не стал достоянием общественности. Школьник отказался. В итоге видео исчезло со страницы парня после звонка из полиции.

ПОПЫТКА УВОЛЬНЕНИЯ

Учитель географии на видео работает в гимназии №3 с 1992 года. Женщине около 70 лет, и она отличается строгим подходом к работе. Рабочий день 25 января начался для педагога с мысли об увольнении, но директор гимназии смогла убедить ее остаться.

- В этой ситуации педагог была рассержена на детей из-за беспорядка в классе. Конечно, учитель должен себя держать в руках и не поддаваться на провокации, но это легче сказать, чем сделать. Я сказала педагогу, что подобной ситуации допускать было нельзя, и нужно было подключить меня к ее решению. Ничего криминального учительница не совершила и проплакала весь тот вечер. Сейчас меня беспокоит ее состояние. Хоть и выглядит она внешне спокойной, и настрой у нее боевой, но для пожилых людей такой стресс чреват серьезными последствиями. В нашем школьном сообществе большинство поддержало учителя, ей посоветовали не обращать на произошедшее внимание, - прокомментировала «КП» Ирина Глухова, директор хабаровской гимназии №3.

Управление образования проводит свое расследование. По словам руководителя ведомства Татьяны Матвеенковой, оснований для серьезных санкций в этой ситуации нет. Однако, по предварительным данным, свою проверку организовала прокуратура Центрального района Хабаровска.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

«Дрянь такая»: учитель хабаровской гимназии оскорбила школьницу из-за тренда в Tik-Tok

Перепалка попала на видео и вызвала резонанс в Сети (подробнее)