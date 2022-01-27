«Чудом сумела спастись»: бездомные собаки покусали 10-летнюю девочку в Хабаровском крае. Фото: Инстаграм/hbk_novosti

Еще один случай нападения бездомных собак на человека на Дальнем Востоке. На этот раз в селе Мирное Хабаровского края стая покусала 10-летнюю девочку. То, что ребенку удалось спастись, мама школьницы называет не иначе как чудом.

Все произошло 17 января. Утром девочка пошла выносить мусор. Возле баков привычно разгуливала стая дворняг. Зимой бесхозные животные постоянно там обитают - это самый простой способ добыть еду. Территорию они считают своей и нередко позволяют себе скалиться на прохожих. Вот и в этот раз ситуация повторилась.

- Дочка увидела оскалившегося пса. Видимо, тот был голоден. В этот момент к ней сзади подбежал еще один и сразу же вцепился в куртку, начал мотать ребенка из стороны в сторону. Спасли толстые штаны на лямках и пуховик, - рассказала мама девочки в социальной сети. По ее словам, ребенок кричал и звал на помощь, но никто из соседей в близлежащих домах так и не откликнулся. Девочке крупно повезло: она бросила мусор, и псы отвлеклись на пакет. В этот момент школьница рванула наутек.

- Она чудом сумела спастись. Пришла домой вся зареванная и тряслась от страха. Куртка вся в собачьих слюнях и дырках, - поделилась мама пострадавшей.

Женщина уверяет: писала заявление в администрацию, и в хабаровскую службу отлова, но воз и ныне там, собаки по-прежнему властвуют на помойке. В Сети местные жители подтверждают: псы не боятся людей. Совсем наоборот, всегда готовы к нападению.

- Я живу в селе Мирное и сама хожу в магазин рядом с домом. Там установлены мусорные баки, и их постоянно охраняют собаки. Они большие, рвут мешки и едят отходы. Я как-то выносила мусор, и на меня оскалилась собака, теперь на эту мусорку ходить боюсь, - рассказала девушка по имени Евгения.

Сейчас в ситуацию вмешалась региональная прокуратура. Сотрудники ведомства проверят действия местной администрации по части контроля за бездомными собаками.

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