Двое детей подверглись нападению собак в Биробиджане

Местные жители регулярно наблюдают стаю на одной из улиц города Источник: @livebir Фото: Социальные сети

Бездомные собаки покусали детей в Биробиджане. Пострадавшие оказались родными братом и сестрой и сейчас вынуждены проходить лечение. Мама детей рассказала, что произошло, а также разместила в Сети фотографии последствий роковой встречи с животными. На восьмилетнего мальчика напали 19 января, когда он возвращался домой из школы. Одной собаке удалось прокусить ему ногу. На помощь подоспела женщина, которая отогнала стаю от ребенка. Из-за того, что собаки кусают его уже во второй раз, следующие три месяца мальчику каждый день будут ставить уколы.

Такие укусы оставили на теле ребенка собаки Источник: @livebir Фото: Социальные сети

12-летняя сестра школьника подверглась нападению этой же своры 22 января. Когда девочка шла на остановку, собаки выбежали на нее и прокусили обе ноги. Врачи были вынуждены зашивать полученные раны. Сейчас пострадавшая каждый день ходит на перевязки и процедуры в больницу.

Ребенок вынужден каждый день ходить в больницу Источник: @livebir Фото: Социальные сети

Нападения произошли на улице Космонавтов. Мама покусанных детей рассказала, что эти собаки терроризируют прохожих не первый день. Кто-то из местных жителей построил для них будку, а также регулярно кормит собак. Что делать с якобы сытой стаей, охотящейся на прохожих, разберутся местные органы власти. Женщина уже обратилась за помощью в полицию.

Биробиджанцы рассказали, что агрессивные собаки проживают в будке на улице Космонавтов Источник: @livebir Фото: Социальные сети

- По заявлению данной гражданки сотрудник полиции встретился с женщиной. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, выясняются обстоятельства происшествия, чтобы направить материалы в мэрию города. Сотрудники выясняют, были это бродячие собаки, или у них есть хозяин. Затем этот материал будет передан муниципальным властям, которые будут решать этот вопрос, - рассказала «КП» - Хабаровск» Оксана Ткачева, руководитель пресс-службы УМВД России по ЕАО.

Жители смогли сфотографировать напавших на детей собак Источник: @livebir Фото: Социальные сети

Это не первый случай нападения собак на прохожих. На днях в Забайкалье стая бродячих собак загрызла насмерть семилетнюю девочку. Спасти пострадавшую не успели, она погибла от многочисленных укусов. Похожий случай произошел в Якутске. Собаки загрызли женщину, работавшую в местном университете. Тело обнаружил студент, проходивший мимо. Молодой человек сам еле смог отбиться от бродячих животных.

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