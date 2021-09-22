Бродячие собаки терроризируют жителей улицы Павловича в Хабаровске

Собаки сбиваются в стаи, где царят свои жестокие порядки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередной всплеск активности бродячих собак зафиксирован в районе улиц Павловича, лейтенанта Орлова и Гамарника. Местные жители жалуются на снующие по дворам своры, которые выслеживают беззащитных горожан – пенсионеров и детей. В особой группе риска те, кто выгуливают своих питомцев.

Собаки сбиваются в стаи, где царят свои жестокие порядки. Недавно горожане насчитали в одной из стай 17 особей. Также много одиночных собак, менее агрессивных.

- Особо агрессивные живут на автобазе по Павловича, 6. Рыскают по району, кидаются на прохожих. Еще одна свора живет возле гаражей ниже территории Второй краевой больницы, кормятся на соседней помойке. Еще несколько особей замечено на переулке Смены и Казарменном. Ни одна собака не чипирована. В нашем районе есть новостройки, во дворах гуляют дети, ходят в школу через Павловича. Бродячие собаки кидаются на прохожих, особенно на тех, кто выгуливает своих питомцев. Недавно, когда со своей собакой подходила к своему дому 8 крупных псов накинулись на нас, благо там рядом стоянка во дворе и мужчины, которые пришли к своим машинам, просто спасли меня, разогнали собак, - рассказывает хабаровчанка Мария Шумейко.

Особо агрессивные живут на автобазе по Павловича, 6. Рыскают по району, кидаются на прохожих. Фото: Мария Шумейко.

Проблема бродячих животных в городе стоит особо остро. Несмотря на то, что на отлов выделяются средства, их критически не хватает. В этом году, к примеру, годовое финансирование в 7 млн рублей закончилось уже через четыре месяца. Отлов бродячих собак в Хабаровске был практически заморожен все летние месяцы. Только в августе из краевого бюджета выделили дополнительные средства, и работа по отлову возобновилась.