«Назад было идти бесполезно»: 53-летний спасенный рыбак две ночи выживал в суровой тайге без еды и воды в Хабаровском крае

Замеченный спасателями одинокий рыбак Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Ванинском районе Хабаровского края успешно завершились поиски группы трех рыбаков, которые из поселка Ванино по морю отправились на резиновой лодке на мыс Юма. Затем товарищи высадились на берег и пошли пешком в сторону рыболовецкого стана на реке Чумка и заблудились.

На их поиски отправился вертолет Ми-8, в котором находилось семеро спасателей.

В первые сутки сотрудники МЧС обнаружили двух пропавших рыбаков на стане, а третий участник - 53-летний мужчина - отстал от них во время преодоления перевала. Он остался в тайге совсем один.

Мужчину искали до самой темноты. Утром 27 января поиски продолжились. Во время планирования сотрудники МЧС для эффективности даже хотели разделиться на две группы, чтобы одна шла по земле, а вторая осталась в вертолете.

Поиски в Ванинском районе над Татарским проливом Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Но удача улыбнулась им раньше. Силуэт мужчины на белом побережье Татарского пролива первым увидел бортовой механик вертолета. Машина опустилась максимально низко над землей, и спасатели смогли взять человека на борт. Пострадавшего зовут Сергей. Его напоили чаем и немного покормили. Мужчина рассказал, что почти двое суток ничего не ел. Он провел в тайге две ночи, диких зверей за все время не слышал.

- Я увидел просто, как вы летали, и начал махать. Ночью жег костер, поэтому не замерз. Как только вертолет заметил, сразу подумал - меня ищут. Прикрыл его ветками, чтобы дым пошел, но тот выше деревьев не поднимался. Двое суток я провел без воды и еды. Назад было идти бесполезно - там 30 километров. Вперед ближе. Спасибо большое спасателям! У меня простой телефон - «печенюшка». Пытался набрать «112», но не проходило. Потом спустился к побережью, думал через него прорываться как-то. Если бы не нашли, карта могла бы и плохо лечь, - рассказал Сергей сотрудникам МЧС.

Медпомощь Сергею не понадобилась. Его вместе с напарником доставили в Советскую Гавань, где приятелей ждала машина.

Напомним, о пропаже мужчины в Ванинском районе стало известно 26 января. На связь со спасателями вышли рыбаки и сказали, что заблудились, а одного из товарищей и вовсе потеряли по дороге. После этого связь оборвалась.

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