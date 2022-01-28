«Люди проходили мимо»: ребенка покусали дворняги в Хабаровском крае

«Дважды лекарства от астмы принимал»: ребенка покусали дворняги в Хабаровском крае. Фото: @sovgavanrf. Фото: Социальные сети

На 11-летнего ребенка напали безнадзорные собаки. Все произошло около 12 часов дня в нескольких метрах от районной администрации в центре Советской Гавани. С просьбой о помощи к пользователям соцсетей обратилась мать пострадавшего.

Как рассказала сестра мальчика Анастасия, его подвезла мама после занятий – высадила в центре города, возле отделения почты на Ленина, 5. По соседству, в третьем доме, располагается районная администрация. Сестра попросила брата зайти за хлебом в магазин, расположенный в доме №1 по улице Ленина. Но такой, казалось бы, короткий путь пройти спокойно школьнику не удалось.

«Дважды лекарства от астмы принимал»: ребенка покусали дворняги в Хабаровском крае. Фото: @sovgavanrf. Фото: Социальные сети

- У нас здесь прямо в доме расположен продуктовый магазин «Пятница». Но по пути туда брата догнали четыре собаки – три взрослые и один щенок. Как он рассказывает, крупные кусали за спину, осталась дырка на куртке, а щенок – за руку. Я в это время вышла вынести мусор, знаю, что у нас во дворе собаки есть. А смотрю – он бежит в слезах, одышка страшная, понять ниче не может – он астматик у нас, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Анастасия. – Лекарства и у меня дома, и у мамы есть, дала ему от приступа. Но испуг, конечно, серьезный остался.

Укусы, по словам Анастасии, оказались не очень серьезные – от зубов щенка на руке остался след.

«Дважды лекарства от астмы принимал»: ребенка покусали дворняги в Хабаровском крае. Фото: @sovgavanrf. Фото: Социальные сети

- Он сильно испугался, пришлось сегодня дважды лекарства от астмы принимать. А в остальном нормально себя чувствует. Но самое страшное, когда его начали кусать, он кричал: «Помогите», но все люди проходили мимо, никто не обратил на него внимания.

В городской администрации отметили, что все вопросы по бродячим собакам решают в районной администрации. А там посоветовали обратиться в управление по ЖХК. Правда получить комментарий или выяснить, как регулярно проводится отлов, не удалось – линия стабильно занята. А председатель городского совета депутатов Ольга Глебова заметила, что пока к ним никто по поводу покусов не обращался.

Будет ли семья Анастасии обращаться в правоохранительные органы – пока не решено. Но в Советской Гавани уже был случай, когда мама покусанного ребенка получила компенсацию за нападения бродячих собак.

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