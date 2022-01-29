Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 января 2022 11:28

Водитель самосвала задавил горного инженера в Магадане

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Илья ФЕДУЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Трагедия случилась в в открытом карьере

Трагедия случилась в в открытом карьере

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственный комитет по Магаданской области возбудил уголовное дело против 44-летнего работника АО «Павлик». Его подозревают в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 25 декабря 2021 года мужчина перевозил на самосвале горную руду в открытом карьере, расположенном вблизи поселка Гастелло Тенькинского городского округа.

- Водитель нарушил правила безопасности, так как не убедился в отсутствии посторонних лиц рядом с тяжело груженной машиной. Поэтому мужчина не заметил и задавил насмерть участкового маркшейдера (горного инженера), - сообщили в следкоме.

По уголовному делу проводится сбор доказательств и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, в Биробиджане рабочий получил производственную травму, упав со строительных лесов. К счастью он не погиб, но сломал обе ноги, что довольно серьезно. Оказалось, что мужчина даже не прошел инструктаж.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

В Биробиджане мужчина упал со строительных лесов и сломал обе ноги

Его допустили к работе без инструктажа и заключения трудового договора (подробнее)

ЧПИнтересное
0