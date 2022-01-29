Водитель самосвала задавил горного инженера в Магадане

Трагедия случилась в в открытом карьере Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следственный комитет по Магаданской области возбудил уголовное дело против 44-летнего работника АО «Павлик». Его подозревают в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 25 декабря 2021 года мужчина перевозил на самосвале горную руду в открытом карьере, расположенном вблизи поселка Гастелло Тенькинского городского округа.

- Водитель нарушил правила безопасности, так как не убедился в отсутствии посторонних лиц рядом с тяжело груженной машиной. Поэтому мужчина не заметил и задавил насмерть участкового маркшейдера (горного инженера), - сообщили в следкоме.

По уголовному делу проводится сбор доказательств и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, в Биробиджане рабочий получил производственную травму, упав со строительных лесов. К счастью он не погиб, но сломал обе ноги, что довольно серьезно. Оказалось, что мужчина даже не прошел инструктаж.

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