«Мне нужно было ослепнуть, чтобы узнать, кто настоящий друг»: хабаровчанин лишился ног и зрения, но начал карьеру актера озвучивания Фото: Екатерина ВАСЮКОВА

Хабаровчанин Павел Куфтерин с детства болеет сахарным диабетом. Четыре года назад из-за болезни он лишился зрения, а год назад - ног. Павел признается, что первый год сильно грустил, ведь некоторые друзья от него отвернулись. Но молодой человек смог выйти из этого состояния и начать снова жить, но уже по-новому.

«ТОЛЬКО ТЫ - ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ В ЖИЗНИ»

До болезни, рассказывает Павел, он любил играть в страйкбол, а работал оператором фрезерной установки на заводе: загружал 3D-модель детали и вытачивал ее на станке. Но все кардинально изменилось четыре года назад.

- Мечты, наверное, были как у всех: жениться, построить карьеру. Но когда я потерял зрение, все изменилось. Даже друг, с которым мы дружили 20 лет, пропал - просто перестал общаться со мной, - вспоминает Павел. - Но, наверное, мне нужно было ослепнуть, чтобы увидеть, кто мои настоящие друзья и близкие люди. Тогда в больницу ко мне пришел знакомый, с которым мы редко общались, но именно он не отвернулся. Даже собрал одноклассников, чтобы пришли проведать! Может, такая переоценка ценностей у всех к 30 годам происходит, не знаю.

Поддержка близких и друзей оказалась в самый сложный период жизни Павла очень важной. Конечно, каждый день помогали родители, друзья скинулись на айфон - у него оказалось лучше голосовое управление для слепых. Так он и начал возвращаться к жизни.

- Мне дали инвалидность первой группы, и целый год я ничем не занимался. Но, честно сказать, я сам по себе человек активный, и мне надоело сидеть на месте. Пришло осознание, что пока сидишь - ничего не изменится. Как говорится, когда стоишь по горло в параше, не надо вешать нос. Надо понять, что в своей жизни ты - главный герой. А пока ты сидишь, жалеешь себя, то именно твоя жизнь проходит мимо, и ее проживает кто-то другой. Не можешь идти - ползи, не можешь ползти - найди, кто тебя потащит. Знаю, что многие на стакане сидят, а кто еще хуже. И кому от этого хорошо? И в это время, пока у меня еще были ноги, я увлекся стендапом. Ходил по барам и рассказывал о том, как забавно быть слепым. Но год назад потерял ноги - и сильно по кабакам теперь не походишь.

НОВАЯ ГЛАВА

Так Павел увлекся совсем новым для себя направлением - озвучкой аудиокниг.

- Сейчас я якобы актер - работаю в команде «Проджект Плошков» из Ярославля. Мы все озвучиваем: фантастику, фанфики. Все можно найти на You Tube. С марта, надеюсь, войду в еще один проект по аудиокнигам. Вообще, раньше не понимал этот формат. Вот ты читаешь - у тебя одно представление, а автор описал свое видение. И раньше я не понимал, зачем нужен третий посредник. А как читать стало невозможно, мне захотелось, чтобы у людей были варианты. Мне пришлось только на микрофон хороший раскошелиться, звуковая карта простенькая моя и ноутбук подошли. Так и начал.

Стендап Павел Куфтерин тоже не забросил. Но сейчас удается только снимать небольшие видео для своего канала на «Ютубе». Трансляции и прямые эфиры - это, возможно, будущее. Но пока юмористический жанр для Павла - это просто хобби, планов на этот счет загадывать он не берется. А вот в различные общества инвалидов он точно не стремится.

- У меня нет целей поменять что-то в городской среде, своя жизнь у меня тоже насыщенная, есть близкие, с которыми я могу поделиться своими проблемами. В жизни всякое может случиться, поэтому я стараюсь жить настоящим, планы на 10 лет вперед не строю. Да, хотелось бы как-то поправить здоровье: сделать бионические протезы ног. Но это есть в Москве и дорого. Пока такой возможности нет.

Послушать шутки Павла можно на его YouTube-канале.

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