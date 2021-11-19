Особенная 14-летняя хабаровчанка покорила Tik-Tok

Женя Пак умеет выглядеть стильно. Фото:pkzhn

Евгения Пак - 14-летняя хабаровчанка - с недавних пор стала набирать популярность в «Тик-Ток». Девушка набрала уже более 17 тысяч подписчиков и не собирается на этом останавливаться. Первое видео Женя выложила в феврале 2021 года. Подписчиков покорила необычная внешность и смелость хабаровчанки. В комментариях пользователи поддерживают Евгению и щедро награждают «лайками».

Контент девушки разнообразен. В своих видео Женя рассказывает про школьные будни, прогулки и тусовки с друзьями, как и многие тиктокеры танцует и подпевает под различные песни, а также снимает короткие скетчи, наполненные самоиронией.

Яркий образ. Фото:pkzhn

У Жени появилось уже много поклонников, которые поддерживают ее и пишут, какая она красивая и необыкновенная. Причем есть комментарии как на русском, так и на английском языке.

- Ты такая хорошая, счастья тебе!

- Ты красивая, не обращай ни на кого внимания!

- Ты самый милый ангел на свете!

На прогулке по центру. Фото:pkzhn

В последнее время хабаровчане набирают популярность в Tik Tok. То это тренер по самбо и грэпплингу, который снимает забавные и поучительные ролики о борьбе, набравший 400 тысяч подписчиков, то говорящий хаски или «музыкальный кот» Персик.

Напомним, в середине сентября в Хабаровске открылся первый Tik Tok Хаус, который назвали VIBE HOUSE KHV. По словам авторов - это многофункциональная развивающая медиаплатформа и арт-пространство в одном формате. Стать участником Tik Tok дома сможет любой желающий, вне зависимости от возраста. Хотя упор изначально делается на подростков и молодежь.

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