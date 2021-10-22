«Болевые на любой вкус»: хабаровский тренер набрал 400 тысяч подписчиков в Tik Tok

Хабаровчанин в жизни успешный спортсмен. Фото предоставлено героем публикации

«Болевые на любой вкус! Всех спортсменов рад приветствовать! Цель - 450 тысяч!» - говорится в шапке профиля под ником @tikhii_ivan на популярной платформе Tik Tok. Этот аккаунт принадлежит хабаровчанину Ивану Тихому, 26-летнему тренеру по самбо и кандидату в мастера спорта по грэпплингу. За год спортсмену удалось набрать более 400 тысяч подписчиков. «Комсомольской правде» - Хабаровск» удалось пообщаться с Иваном и узнать, как он стал тиктокером и чем завоевал любовь публики.

Страничка хабаровчанина в Tik Tok. Фото с профиля @tikhii_ivan

ПРОСМОТРОВ «КОТ НАПЛАКАЛ»

Идея завести аккаунт в Tik Tok и начать снимать видео появилась у Ивана после того, как он увидел множество примеров быстрого и успешного взлета обычных людей в Tik Tok.

- В 2021 году Tik Tok «выстрелил» и начал активно развиваться. Этого просто нельзя было не заметить. Меня поразило то, что обычные ребята, которых еще вчера никто не знал, благодаря новой соцсети скоростными темпами выходят в топ. Платформа при этом помогает набирать просмотры. Наблюдая за этим, я тоже загорелся идеей начать снимать контент в своей нише. Определиться с выбором контента было просто, так как я тренирую детей самбо, а взрослых ММА, - рассказал «КП» - Хабаровск» тиктокер Иван Тихий.

Как отметил Иван, большую часть времени он проводит в спортивном зале, потому и решил снимать видео именно там.

- С этой идеей я обратился к жене и другу. Они тоже загорелись, и мы втроем отправились в зал снимать первые видео с приемами единоборств. Провели там четыре часа и отсняли сразу 40 штук! Опубликовали все наши труды в Tik Tok, и, как результат, - подписчиков сначала практически не было, а просмотров «кот наплакал», - добавил Иван.

Однако упорный хабаровчанин не отчаялся и продолжил изучать популярную платформу. Опытным путем он понял, что секрет роста профиля в стабильности и регулярности. Поэтому Иван начал каждый день в одно и то же время выкладывать в Tik Tok по одному ролику. И спустя месяц старания принесли первые плоды - одно из видео Ивана попало в рекомендации и набрало пять миллионов просмотров.

Иван тренирует детей самбо. Фото предоставлено героем публикации

- Подписчики начали резко расти, и за неделю набрались первые 100 тысяч. Однако со временем люди привыкли к моему контенту, и просмотры начали падать. Я понял, что нужно что-то менять. Тогда мне пришло в голову не просто показывать красивые движения, но и рассказывать, как выполнить тот или иной прием. И это сработало - я быстро набрал еще 100 тысяч, а общая цифра выросла до 200 тысяч подписчиков. Время шло, история повторилась. Это был сигнал, что нужно в очередной раз менять подачу, так как мой контент был узконаправленным, а далеко не все интересуются единоборствами. Чтобы мои ролики заинтересовали не только спортсменов, но и обычных людей, нужно было срочно добавить разнообразие, легкость и немного «фана», - отметил хабаровский тиктокер.

«У МЕНЯ НЕТ ВЫГОРАНИЯ»

С этих пор начались эксперименты. Сначала Иван добавил немного юмора. Например, разыграл смешную сценку на вечную тему - кто победит, борец или боксер. К видео прикрепил опрос с двумя вариантами ответа. Снималось при этом два ролика с разными исходами.

В это время подписчики разделились на два лагеря - за борца и за боксера. Стоило кому-то из них проиграть или победить, как за него тут же вступался в комментариях свежеиспеченный фан-клуб. Благодаря такой активности аудитории интерес к профилю Ивана только возрастал.

- Еще я добавил уроки по уличной самообороне в зависимости от обстоятельств. А это уже было интересно и полезно для всех. И спустя год такой активной работы меня уже смотрят 412 тысяч человек. При этом я продолжаю выкладывать видео ежедневно. Если бы в самом начале я опустил руки, то ничего бы не получилось. Главное - верить в то, что ты делаешь. Сложности только помогают искать выход и креативить. Останавливаться нельзя. У меня при этом нет выгорания, потому что идей очень много - даже не успеваю все снимать. Кроме того, мотивирует заниматься этим дальше моя семья - хочу, чтобы они ни в чем не нуждались, - отмечает Иван Тихий.

Первое место. Фото предоставлено героем публикации

Идеи для своих роликов хабаровчанин сначала берет из похожего контента, а потом додумывает и преобразовывает их в своем стиле. Иван советует тем, кто тоже хочет начать снимать для Tik Tok, сначала определиться с тематикой, чтоб не распыляться. Место здесь найдется каждому - так как Tik Tok изобилует самым разным контентом - и это не только танцы молодежи, но и вполне серьезные ролики.

- Рекомендации подстраиваются под вас на основе ваших интересов. Допустим, у меня лента состоит из спорта, смешных видео с животными и лайфхаков по ипотеке. Tik Tok хорош тем, что это молодая и динамичная платформа, которая дает возможность развиваться абсолютно всем, и пока еще без финансовых вложений. Меня уже узнают не только хабаровчане, но и жители из других городов страны. Доход от Tik Tok, конечно, тоже есть. Я зарабатываю на музыкальной рекламе, для чего зарегистрировался на бирже. В будущем хочу раскрутиться и перебраться в Москву, - поделился своими планами тиктокер-спортсмен.

Иван считает себя счастливым человеком. Он занимается любимым делом и в этом году женился.

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