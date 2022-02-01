Заключенный пытался бежать из колонии в Хабаровском крае, где сидел глава «Общака» Джем

Неудавшийся беглец отбывал наказание за кражу с причинением значительного ущерба. Тематическое фото Фото: Борис КОКУРИН

В исправительной колонии строгого режима №5 (Советская Гавань) заключенный совершил попытку побега. Мужчину заметил часовой, но ни окрики, ни выстрелы не остановили осужденного. Он до последнего пытался перебраться через ограждение.

Инцидент случился 31 января около 17:00. Младший инспектор отдела охраны колонии заметил осужденного, который пытался бежать. Часовой сделал предупредительный окрик и подал сигнал тревоги. Но заключенный не отреагировал и продолжил рваться на свободу.

- Младший инспектор произвел предупредительный выстрел вверх. На место происшествия незамедлительно прибыли резервные группы службы караула и дежурной смены, которые задержали нарушителя. По данному факту проводится проверка. Руководство выехало на место происшествия, - прокомментировали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Неудавшийся беглец отбывал наказание за кражу с причинением значительного ущерба. Точная причина попытки побега будет установлена в ходе разбирательства.

Самый известный заключенный ИК-5 - Евгений Васин, более известный как Джем. Он был лидером «Общака» - одного из самых жестоких преступных сообществ на постсоветском пространстве. Правда, в «пятерке» Джем отбывал наказание еще до создания ОПС и получения статуса «вора в законе».

По данным издания «ПраймКрайм», Васин дважды становился «постояльцем» колонии: в 1974 за угрозу или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг, и в 1981-1982 годах за хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи, а также хулиганство и сопротивление работнику милиции или народному дружиннику.

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