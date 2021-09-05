Стали известны подробности бунта в колонии строгого режима в Хабаровском крае

Случилась драка, в результате которой есть погибшие и пострадавшие. Тематическое фото Фото: Борис КОКУРИН

Стали известны детали бунта в колонии строгого режима в Амурске. Напомним, что в ночь на 5 сентября произошел конфликт между двумя кастами заключенных. Случилась драка, в результате которой есть погибшие и пострадавшие.

ЧП случилось в ИК-14, где отбывают наказание осужденные за тяжкие преступления: убийства, грабежи, вымогательство и тому подобное. По предварительным данным, ночью одна из тюремных группировок напала на другую. В драке схлестнулись «мужики» (осужденные, не придерживающиеся воровских законов и желающие после освобождения вернуться к обычной жизни) и «черные» (те, кто соблюдает воровские законы). По другой информации в стычке участвовали «черные» и «красные» (люди, сотрудничающие с администрацией колонии).

В результате от ножевых ранений погиб «положенец» (человек, занимающий высокое положение в криминальной иерархии, представляющий интересы «вора в законе») и «смотрящий за бараком» (осужденный, контролирующий порядок на вверенной территории). По непроверенной информации, смерть «высоких чинов» в криминальном мире и стала поводом для бунта.

- Во время драки четверо осужденных получили ранения. Одного госпитализировали в седьмую больницу Комсомольска, он прооперирован, удалена гематома мозга, находится в реанимации. Еще двоих отправили в Амурск в состоянии средней степени тяжести, - рассказал «КП» источник в системе здравоохранения Хабаровского края.

По неподтвержденным данным, бунт в колонии подавлен. СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Ведомство оценит действия руководства колонии и выяснит, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осужденными.

Прокуратура региона по факту случившегося проводит проверку. ФСИН края сообщает, что ИК-14 работает в штатном режиме.

- На место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения проверки прибыло руководство УФСИН России по Хабаровскому краю, сотрудники следственного комитета и прокуратуры. Также для проведения проверки в регион направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России, - прокомментировал «КП» официальный представитель регионального ФСИН.

«КП» следит за развитием событий.