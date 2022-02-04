Хабаровский питомник Лукашова зарос мусором

Питомник зарос мусорными свалками. Фото: скриншот с видео

Питомник имени Лукашова в Хабаровске - это не только природный огромный парк и бесхозный пустырь, но и место, где множатся мусорные свалки. Несмотря на то, что территория парка относится к особо охраняемой, никаких шлагбаумов на въездах в питомник нет - попасть сюда очень просто.

В парк массово свозят строительные и бытовые отходы, а также, по сообщениям жителей, - автомобильный хлам.

- Питомник Лукашова совсем загадили! Одна из свежих свалок, а таких три, судя по мусору. Какой-то автосервис вывозит свои отходы - это сальники, шины, запчасти в мазуте и так далее. Прошу кого-нибудь обратить внимание на проблему, навести порядок и наказать виновных, - написала подписчица одного из хабаровских пабликов.

Сюда свозят много строительного мусора. Фото: скриншот с видео

Одну из таких свалок снял на телефон неравнодушный хабаровчанин. Мужчина возмущается тем, во что превратился городской парк.

На это видео, помимо обычных пользователей, отреагировали в минприроды Хабаровского края и пообещали заняться вопросом.

- Спасибо за сигнал. Информацию передали в «Службу по охране животного мира и ООПТ» для принятия мер и установления виновных, - ответили в пресс-службе ведомства.

Также проблему мусорных свалок в питомнике осветили сотрудники «Дальневосточной архитектурной компании». Они прогулялись по территории парка и тоже наткнулись на огромную кучу отходов, которую в некоторых местах кто-то поджег. Тлеющий мусор закидали снегом.

Кто-то даже поджег мусор. Фото: скриншот с видео

- Самое ужасное в этой свалке, что свозят туда много строительного мусора: ПВХ-плитку, двери, унитазы и так далее. Свозят его туда скорее всего местные предприниматели из строительной сферы. Причем это не новая история - свалки образуются в питомнике ежегодно. Каждый год администрация проводит субботники - приезжают работники, все убирают, но за год мусор снова накапливается, - рассказала «КП» - Хабаровск» Татьяна Малоземова, маркетолог ООО «Дальневосточная архитектурная компания».

Поэтому ООО «ДАК» проводит исследование по питомнику и мнений горожан относительно его благоустройства, а также чтобы дать ему вторую жизнь и решить, наконец, проблему свалок в том числе. На основании исследования будет составлено техзадание для проекта по благоустройству будущего парка и прилегающих территорий.

- Мы будем поднимать вопрос о том, как сделать так, чтобы закрыть подъездные пути и исключить возможность подобных свалок.

Напомним, в Хабаровске планируют благоустроить заброшенный питомник имени Лукашова. К делу уже подключились общественники, бизнесмены и архитекторы. Но сделать новую территорию хотят не просто по-новому, а с использованием методов социального проектирования. Теперь то, каким будет парк, зависит в первую очередь от горожан. Оставить своё мнение и идеи по улучшению территории питомника может каждый хабаровчанин на сайте: lukashova.space.

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Высказать свои идеи по развитию территории можно до 4 февраля (подробнее)