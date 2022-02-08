Почти юбилей: обследование и ремонт детсада не проводились в селе ЕАО почти 50 лет. Фото: МКДОУ «Детский сад села Валдгейм».

В Еврейской автономной области прокуратура Биробиджанского района проверила детский сад села Валдгейм. Оказалось, что обследование здания не проводилось с 1973 года, а сейчас на стенах появились трещины.

Как рассказала помощник прокурора Биробиджанского района Елена Черкесова, проверка детсада была плановой. Целью надзорного ведомства было проверить исполнение закона в сфере обеспечения безопасности.

- Обращений от жителей не было. Мы уже выносили представление о необходимости обследования здания, и нынешняя проверка была плановой, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Черкесова.

Оказалось, что требования прокуратуры в детском саду так и не исполнены. С момента сдачи здания в эксплуатацию в 1973 году его так ни разу и не исследовали, как не осуществляли и эксплуатационный контроль.

- По закону необходимо проводить проверки здания через два года после начала эксплуатации, а после - раз в десять или пять лет, если оно находится в районах с агрессивными условиями. Например, в сейсмически-активных зонах и тому подобное. В саду за столько времени проверку не провели ни разу.

В итоге в самом детсаду сотрудники прокуратуры обнаружили многочисленные трещины на стенах и потолке, сколы штукатурки в кабинетах и коридорах. В некоторых помещениях сантехническое оборудование и полы требуют замены.

- Мы не говорим, что это обязательно небезопасное здание. Но провести обследование нужно. Мы понимаем, что у образовательных учреждений нет денег на то, чтобы пригласить компанию для проведения таких работ, поэтому мы обратились в суд. Он обязал учредителя - администрацию Биробиджанского района - провести такое обследование. А дальше уже будет ясно: проводить в нем капитальный ремонт или нет, в каком состоянии несущие конструкции и прочее.

Пока сроки для проведения таких работ по суду установлены до 31 декабря 2022 года. Все работы районная администрация должна полностью профинансировать. Как добавила Елена Черкесова, пока решение суда не вступило в законную силу, но и апелляционных жалоб в ведомство не поступало.

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