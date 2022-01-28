Лапшевник раздора: жители Хабаровска пожаловались, что их детей кормят остатками со стола

Творожно-макаронное лакомство не всем пришлось по вкусу Источник: Инстаграм/@bigbro.khv Фото: Социальные сети

В одном из пабликов Хабаровска появился пост с провокационной подписью. В нем утверждалось, что ученикам одного из лицеев города на обед подали авторское блюдо. Его секретным ингредиентом стали остатки вчерашнего завтрака.

- Ученикам выдали «лапшевник с творогом». В составе этого блюда были: макароны, творог, морковь, изюм, остатки вчерашнего омлета. Платникам дали просто вчерашний омлет, который не съели из-за эвакуации, - гласит пост.

На видео, прикрепленном к записи, представлен тот самый лапшевник, который методично ковыряют ложкой. Пользователи разделились на два лагеря: одни возмущались и призывали писать жалобы на школу, другие замечали, что не против и сами отведать аппетитное, на их взгляд, блюдо. Директор лицея опровергла заявления о том, что в еду могли подмешать остатки прошлых обедов, и рассказала, из чего состоит загадочный лапшевник на самом деле.

- У школьного питания очень жесткие требования. Есть меню, утвержденное Роспотребнадзором, оно составлено специалистами. По каждому дню рассчитаны калорийность блюд и содержание белков, жиров и углеводов. Конечно, я понимаю, что рожки с сосисками или пельмени привычнее. Однако дети должны получать все необходимые микроэлементы. Так и появляются лапшевники. Это макаронные изделия, перемешанные с творогом, с добавлением ванилина, изюма и так далее. Дети плохо едят творог, но хорошо едят рожки, поэтому диетологи и придумывают такие блюда. Насчет подмешивания вчерашних омлетов - это чушь. У нас определено меню на каждый день. То, что не съедается, просто списывается, в убыток нам это не идет. Такая вещь, как омлет, готовится на одну подачу. Мы успели до эвакуации накормить все младшие классы, поэтому там практически ничего не осталось, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Кодина, директор многопрофильного лицея имени 202-ой воздушно-десантной бригады.

Директор объяснила, что догадывается, кто распространил такой слух и зачем, но точно утверждать не может. По словам руководителя лицея, жалоб на питание к ним обычно не поступает. Кроме того, в учебном заведении за прошлый год провели шесть мероприятий для родителей, которые могли прийти в столовую и попробовать, что едят их дети в школе. Однако был случай, когда одна из мам открыто заявила, что будет заставлять сына снимать на камеру все, что дают в столовой. По мнению женщины, лицей должен подавать детям более вкусную еду, даже если это идет в ущерб ее полезности.

- Из нас пытаются делать монстров, которые сидят и придумывают, как бы напакостить ребенку. Мы очень любим свою работу и своих детей. Мы стараемся для этого. Мы, учителя, сами едим в этой же столовой: завтракаем, обедаем и зачастую ужинаем, потому что просто не успеваем по-другому. В столовой у нас чисто и красиво, работают квалифицированные повара, - объяснила Ольга Кодина.

Как оказалось, не всякая школа может похвастаться тем, что готовит обеды для учеников сама. Для этого столовая должна соответствовать требованиям СанПиНа.

- Это решается по укомплектованности столовой. Столовые бывают разного вида: полного цикла, доготовочная и буфетно-раздаточная. В буфетно-раздаточную еду привозят, потому что там по санитарным правилам запрещено готовить, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ксения Братанова, главный специалист управления образования администрации Хабаровска.

Напомним, 26 января в Хабаровске прошла очередная волна сообщений о минировании. Из-за писем с угрозами было эвакуировано 70 школ. Именно об этом дне говорилось в посте. Со слов писавшего, именно блюда с того обеда и примешали в новые на следующий день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тотальная эвакуация проходит в школах Хабаровска после сообщения о массовом «минировании»

Занятия остановлены, здания проверяют спецслужбы (подробнее)

Просрочкой кормили детей в Хабаровском крае

Нарушения выявлены в школе и детском саду (подробнее)