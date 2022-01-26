Тотальная эвакуация проходит в школах Хабаровска после сообщения о массовом «минировании»

Всего в Хабаровске 71 школа, эвакуированы тысячи человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередная волна массовых «минирований» школ пришла в Хабаровск. 26 января неизвестные сообщили о заложенных в зданиях учебных учреждений бомбах. Занятия прерваны, объявлена эвакуация.

- Электронное письмо пришло на почту администрации Хабаровска. Эвакуируют детей и сотрудников всех школ города, - прокомментировали «КП» в мэрии краевой столицы.

Всего в Хабаровске 71 школа, эвакуированы тысячи человек. Вероятно, занятия первой смены будут отменены из-за проверки зданий спецслужбами. О судьбе первой смены пока ничего не известно. Родителей школьников предупредили об эвакуации через классные чаты в мессенджерах.

О чем в этот раз говорилось в письме кибертеррористов - неизвестно. Напомним, что 18 января неизвестные упоминали имя польского певца и художника Эдвина Симоновича.

Проигнорировать сообщения о минировании экстренные службы не могут, даже понимая, что информация ложная. На вызов едут все: полиция, кинологи, МЧС, скорая помощь, Росгвардия и ФСБ. На время поиска взрывчатки работа объекта полностью останавливается. Интернет-террористов не интересует, что в это время врач мог спасти чью-то жизнь, а пожарный - вытащить человека из горящей квартиры.

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