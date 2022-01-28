Просрочкой кормили детей в Хабаровском крае

Проверка в учреждении Фото: Прокуратура Хабаровского края

В одной школе и детском саду Вяземского в Хабаровском крае учащихся кормили блюдами с применением просроченного молока и маргарина. Санитарные нарушения выявили во время плановой проверки краевой прокуратуры совместно с Роспотребнадзором.

- Проверка прошла в январе, и она еще не закончена. Маргарин лежал в холодильнике с превышенным сроком хранения в полгода. Молоко было просрочено на пять дней. Жалоб от детей не поступало. Также во время проверки были выявлены нарушения температурного режима, сколы на посуде, сотрудники не прошли гигиеническое обучение, в меню отсутствовала калорийность, посуда и предметы оказались немаркированными, а также отсутствовали необходимые документы на товар, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края.

Руководителям учреждений внесены представления. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Должностные лица наказываются штрафом от 500 до 1000 рублей, а юридические лица от 10 до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении работу учреждений могут приостановить до 90 суток.

Стоит отметить, что аналогичные нарушения нашлись в Аяно-Майском районе края. Проблемы с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил возникли у образовательного учреждения села Аян. Прокуратурой района приняты меры реагирования, направленные на устранение нарушений.

Напомним, в прошлом году в детском саду Комсомольска-на-Амуре также были выявлены нарушения. Руководство дошкольного учреждения не соблюдало санитарно-эпидемиологические нормы. На пищевой продукции не было маркировки, а также были найдены продукты с истекшим сроком годности. Также в 2021 году в Городе юности массово отравлялись студенты местного колледжа.

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